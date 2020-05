La vacuna china contra el coronavirus es segura, según resultados premilinares

La vacuna contra el coronavirus es el objetivo de varios laboratorios y centros de investigación. Uno de los intentos más auspiciosos es el que viene desarrollando un equipo del Instituto de Biotecnología de Beijing y de la firma china Cansino Biologics.

La prestigiosa publicación científica The Lancet detalla que el equipo asiático afirma haber logrado resultados prometedores en fase 1 de su vacuna con 108 adultos sanos, tras 28 días de ensayos.

Los autores señalan que la nueva vacuna es segura, bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunitaria contra el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 en humanos. Los resultados finales serán evaluados en seis meses.

El anuncio de los investigadores chinos se suma a los realizados la semana pasada por la firma biotecnológica estadounidense Moderna que dijo haber obtenido datos provisionales positivos en la fase 1 de su vacuna contra el coronavirus.

Por su parte, la Universidad de Oxford informó de que su vacuna avanzaba hacia las fases 2 y 3 y que la iba a probar en más de 10.000 personas incluyendo niños y mayores de 70 años.

Asimismo, en Ecuador, la Universidad Espol también desarrolla una vacuna contra el coronavirus.

De acuerdo a la científica Wei Chen, primera autora y líder de la investigación, "estos resultados representan un hito importante. El ensayo demuestra que una sola dosis de la nueva vacuna COVID-19 vectorizada por adenovirus tipo 5 [Ad5-nCoV] produce anticuerpos específicos contra el virus y células T en 14 días, lo que la convierte en una posible candidata para ulteriores investigaciones".

No obstante, la epidemióloga añade que "estos resultados deben interpretarse con cautela". "Los desafíos en el desarrollo de una vacuna COVID-19 no tienen precedentes, y la capacidad de desencadenar estas respuesta inmunitaria no indica necesariamente que vaya a proteger frente al coronavirus. Todavía estamos muy lejos de que esta vacuna esté disponible para todos".

ASÍ SE HICIERON LAS PRUEBAS

La nueva vacuna contra la COVID-19 vectorizada por Ad5 evaluada en este ensayo utiliza un virus del resfriado común debilitado –adenovirus, que infecta fácilmente las células humanas pero es incapaz de causar enfermedades– para introducir en las células el material genético que codifica las proteínas en forma de espícula con las que el SARS-CoV-2 entra en las células. Estas células producen después la proteína de espícula y viajan a los ganglios linfáticos, donde el sistema inmunintario crea anticuerpos que reconocen esa proteína y combaten el coronavirus.

En el ensayo se evaluó la seguridad y la capacidad de generar una respuesta inmunitaria de diferentes dosis de la nueva vacuna Ad5-nCoV en 108 adultos sanos de entre 18 y 60 años de edad que no estaban infectados por el SARS-CoV-2.

La creación de una vacuna eficaz se considera la solución a largo plazo para controlar la pandemia de COVID-19. Actualmente, hay más de 100 vacunas candidatas para COVID-19 en desarrollo en todo el mundo. Mientras tanto, el coronavirus o SARS-CoV-2, sigue avanzando en varios países.