Samsung le apuesta a todas las actualizaciones de imagen en CES 2023

Está claro que para Samsung, el 2023 no se trata de apresurarse y lanzar un montón de máquinas, sino de mejorar su tecnología para el futuro. O, por lo menos, es la lección que ha dejado en su primer acercamiento a la prensa en el marco del CES 2023 (Consumer Electronic Show) que se desarrolla en Las Vegas.

En 'The First Look', realizado la noche del 4 de enero, se pudo apreciar -en resumen- que las mejoras en los televisores Neo QLED (Mini LED), QLED y OLED de este año se centran en la IA (inteligencia artificial) y el procesamiento mejorado de imágenes que logra una sensación de profundidad mayor y más tridimensional. Además, la surcoreana ha prometido ampliar su gama de televisores con panel MicroLED (50, 63, 76, 89, 101, 114 y 140 pulgadas) y que los Neo QLED conviertan automáticamente SDR a HDR. En cuanto al proyector 'The Freestyle', propone que compres dos para mejorar la experiencia.

Aquí un resumen en video:

Las pantallas MicroLED cada vez más pequeñas

Cuando Samsung presentó su MicroLED modular llamada 'The Wall', hace por lo menos 5 años, parecía que esta tecnología no iba a llegar o entrar en casa (hasta 1.000 pulgadas y 16K de resolución). Sin embargo, este año ha decidido crecer "hacia abajo" y ofrecer televisores equipados con esta tecnología con un tamaño moderado.

Así ha llegado el nuevo MicroLED CX de 76 pulgadas que se describe como “la pantalla MicroLED más pequeña y asequible del mundo”, pero la promesa es bajar hasta 50 para que la oferta sea 50, 63, 76, 89, 101, 114 y 140 pulgadas.

El rendimiento de su pantalla es inigualable y, las tecnologías avanzadas de MicroLED CX señalan un futuro más brillante y lujoso para los televisores de consumo.

Aún se desconoce el precio y el tiempo que tomará en llegar al mercado. Como actualización, logra muchos de los beneficios de OLED (como los píxeles autoiluminados) y prácticamente sin posibilidad de quemarse durante períodos prolongados.

MicroLED no está limitado por la forma, la proporción y el tamaño, lo que lo hace completamente personalizable para adaptarse a la configuración deseada por el consumidor y a cuanto espacio tengas en casa.

Este es uno de los televisores de Samsung que incorpora un panel MicroLED. Giannella Espinoza

La línea OLED también con nuevos tamaños

La línea OLED 2023 de Samsung ahora estará disponible en 55, 65 y los nuevos modelos ultra grandes de 77 pulgadas. Trae tecnología Quantum Dot que se ha desarrollado para los Neo QLED, así como para los procesadores Neural Quantum, para conservar las fortalezas centrales de la tecnología OLED y mejorar las limitaciones en su representación de brillo y color.

La línea ampliada viene con una frecuencia de actualización de 144 Hz y todas las funciones inteligentes de Samsung, incluido Samsung Gaming Hub. Y por primera vez en un televisor OLED, traen certificación FreeSync Premium Pro de AMD para la mejor experiencia de juego OLED.

Neo QLED 8K. Giannella Espinoza

OTRAS NOVEDADES

Neo QLED convierte automáticamente SDR a HDR

El sistema compara contenido SDR con material HDR y utiliza aprendizaje profundo (inteligencia artificial) para analizar las diferencias y luego realizar la conversión.

The Premiere 8K

Samsung llevará al mercado una nueva versión de su proyector láser, The Premiere 8K. La línea de proyectores de alcance ultracorto ahora viene con un modelo 8K, que brinda a los usuarios la misma pantalla ultragrande con una resolución aún mayor. Admite un tamaño de pantalla máximo de 150 pulgadas.

8K más realista. Giannella Espinoza

Freestyle con Smart EDGE Blending

Freestyle es el último dispositivo flexible que permite a los consumidores ver lo que quieran donde quieran. En 2023, los usuarios podrán aprovechar la nueva función Smart EDGE Blending, que les permite usar dos de los dispositivos y ver contenido en una configuración 21:9 sin alineaciones ni ajustes manuales (cada Freestyle emite la mitad de la imagen y la imagen combinada puede alcanzar hasta 150 pulgadas).

Nueva interfaz de usuario y accesorios

La experiencia de visualización de medios verticales de The Sero llega a The Frame y Neo QLED. Giannella Espinoza

Samsung ya tienen lista una Samsung Art Store nueva y mejorada con ofertas de contenido ampliadas, que imitan la experiencia de visitar una galería o un museo. También es nueva una opción de bisel de metal para una apariencia moderna y lujosa en The Frame. La última línea de televisores de Samsung se puede montar en el soporte de piso y en el soporte de pared con rotación automática opcional, que brinda la experiencia de visualización de medios verticales de The Sero a otros televisores, incluidos The Frame y Neo QLED.

Samsung Gaming Hub

Odyssey Ark de 55 pulgadas en vertical. Giannella Espinoza

La rotación también está disponible en los monitores inteligentes y pantallas de juegos de Samsung , incluida la serie Odyssey. Con Odyssey Ark, los jugadores pueden rotar sus pantallas vertical u horizontalmente según la orientación que deseen y disfrutar de juegos inmersivos con una pantalla curva 1000R de 55 pulgadas y un sonido potente.

Health Monitor

El primer servicio de monitoreo de salud basado en TV de Samsung. Diseñada para los últimos televisores Neo QLED, televisores OLED y monitores inteligentes, la nueva tecnología de monitoreo de salud en el hogar de Samsung aprovecha una cámara acoplable opcional para ofrecer a los usuarios la capacidad de monitorear su propia salud sin diagnósticos físicos invasivos. El análisis de la cámara de Samsung mide cinco signos vitales clave: frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno e índice de estrés, todo desde su sofá.

Samsung dará a conocer los detalles de precios y disponibilidad para su línea 2023 en los próximos meses.