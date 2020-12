Navidad: 7 ideas de regalos tecnológicos para dar en este 2020

Estamos cerca de una Navidad atípica en vista de la aún presente pandemia del coronavirus. Seguramente, esta fecha no sea como la de años anteriores, pero eso no significa que no podamos disfrutarla. Una manera de celebrar de algún modo la Navidad, es seguir teniendo algún detalle para tus seres queridos.

Aunque a priori parezca una idea sencilla, dar en el clavo con el regalo puede ser realmente agotador. Sin embargo, hay obsequios que nunca fallan, como lo son los relacionados a la tecnología. Las opciones son varias y por eso EXPRESO elaboró una lista con 7 de los regalos tech más elegidos para agasajar en estas fiestas, según Xataka, PCWorld y The Verge.

YUBIKEY 5 NFC: LLAVE DE SEGURIDAD DIGITAL

La seguridad es muy importante y en el mundo digital no es una excepción. Por eso, con esta llave USB proporcionarás la oportunidad a familiares o amigos de proteger sus cuentas digitales de accesos no autorizados. Es de doble autenticación y resistente ante cualquier intento de phising durante el proceso de inicio en cuentas de servicios como Gmail, Dropbox o 1Password. Como principal novedad con respecto al dispositivo anterior, el modelo 5 NFC incorpora una conectividad NFC, lo que facilita su integración en dispositivos móviles. Lo puedes encontrar en Amazon por $ 45.00.

YubiKey 5 NFC, llave de seguridad de doble autenticación. yubico.com

MICRÓFONO BLUE YETI (PLAY SILVER)

Esta es una opción ideal si el regalo va destinado a alguien que está en el mundo del gaming o que disfruta creando podcasts, por ejemplo. En definitiva, cualquiera que crea contenido en en el que trabaje con audio verá de manera muy funcional y disfrutará este obsequio. ¿Por qué? Se trata de un micrófono con diferentes configuraciones y patrones modificables desde el propio dispositivo y, básicamente, es uno de los micros más populares y una apuesta segura. Se puede utilizar tanto para PC como Mac y está disponible en Amazon desde los $ 139.00 o en Alibaba desde $ 198,83.

El Blue Yeti Play Silver incorpora 3 cápsulas de condensador, 4 patrones de recogida, salida y volumen de auriculares, control de ganancia de micrófono y soporte ajustable. bluemic.com

SUSCRIPCIÓN XBOX GAME PASS ULTIMATE (3 MESES)

Un regalo 100% digital. Con este detalle ofrecerás la experiencia de jugar a más de 100 alternativas para disfrutar en computadoras con sistema operativo Windows 10 o en las videoconsolas Xbox One y Series S/X. Sin duda, un regalo muy valorado para los gamers de esta consola, pero, asimismo, este tipo de regalos puede ser una buena opción con suscripciones para otros servicios de entretenimiento en streaming. La suscripción mencionada cuesta $ 29.99 en Amazon y en Ebay por $ 29.00 un período de 3 meses.

Con la suscripción de 3 meses Xbox Game Pass Ultimate combinas dos suscripciones en una tienes acceso a más de 100 juegos para Xbox One y 360 además de tener acceso a la comunidad de jugadores en red. amazon

SMARTWACTCH DE WILLFUL

Si mencionamos un smartwatch en esta lista tiene que ser el de Willful ya que es uno de los relojes inteligentes con mejores valoraciones y más vendidos en Amazon, según los portales especializados. Cuenta con múltiples funciones como monitorizar el sueño, medir la distancia y las calorías, tiene control remoto para cámara y música, alarma, calculadora, notifica llamadas y mensajes y muchas otras características más. Su precio oscila entre los 23 y 28 dólares en Amazon.

Dispone de pantalla TFT-LCD de 1.3 pulgadas, cristal 2.5D resistente y duradero y su brillo es ajustable en 3 niveles. amazon

AUKEY HUB USB C 10 EN 1

La pregunta aquí es: ¿Qué es lo que no tiene este adaptador? Se trata de un dispositivo de gran versatilidad con un diseño delgado y compacto, sin ningún compromiso en la accesibilidad. Satisfacerá la mayoría de las necesidades de la persona que lo obtenga y, sobre todo, le dará una gran comodidad si es alguien que trabaja con sistemas informáticos pues otorga la oportunidad de deshacerse de los adaptadores de cable extra.

Convierte un puerto USB C en un puerto HDMI 4K, un puerto Gigabit Ethernet, un puerto VGA, dos puertos USB 2.0, un puerto de carga de entrega de energía de 100 W, ranuras para tarjetas SD y microSD, y dos puertos USB 3.0. Lo encuentras en Amazon por $ 39,99.

El puerto USB de suministro de energía soporta hasta 100 W de suministro de energía para mantener tu laptop compatible completamente cargado mientras usas todas las demás funciones del concentrador. amazon

GOOGLE HOME MINI NEST

El Google Nest Mini es el altavoz inteligente más pequeño de Google y también su ‘top ventas’. La segunda generación cambió de apellido, convirtiéndose ahora en Nest Mini e introduciendo pequeños cambios como un agujero para colgarlo y un sonido mejorado.

Con él, la persona que lo tenga podrá reproducir música y otros contenidos de sus aplicaciones favoritas solo diciendo ‘Ok Google’ y dándole la orden que quieran. También podrás consultar las últimas noticias, establecer alarmas, consultar la agenda, escuchar emisoras de radio, conocer el tiempo, el estado del tráfico y hacer un sinfín de preguntas para resolver todas sus dudas. Un regalo genial para quienes les gusta los gadgets electrónicos y organizar su día a día. Se puede adquirir en Ebay a partir de los $28.88.

Google Nest Mini funciona con miles de dispositivos inteligentes compatibles, con lo que podrás controlar las luces, encender la televisión, entre otros theverge

AIR FRYER: COSORI SMART WIFI

No podíamos terminar esta lista sin mencionar uno de los productos más demandados en el último año según los portales especializados: en efecto, la famosa freidora de aire. Modelos de este tipo de gadget hay muchos, pero la Smart WiFi de COSORI se distingue por ser la primera freidora de aire que se puede controlar y monitorear a través de dispositivos móviles. Sin duda, un regalo perfecto para aquellas personas que buscan una mayor comodidad y rapidez al momento de cocinar. Se puede encontrar en Amazon a partir de los $ 91.18 o en Ebay por $ 135.92.

​Tiene pantalla táctil digital con 11 preajustes de cocción para freír, asar y mantener caliente, precalentar y agitar recordatorios, funciona con Alexa & Google Assistant. trendhunter

No hay que olvidar que además de conseguir un regalo original para esa persona especial, es importante realizar una compra que nos asegure que le vaya a gustar y con la que no tengamos problemas si se presenta algún inconveniente.

Respecto al primer punto, el entrenador en tecnología Xavier Vásquez recomienda enfocarnos, sobre todo, en las necesidades de la persona y en el perfil de esa persona. "No es lo mismo dar un regalo a un niño que a un adulto; regalar algo de entretenimiento que de realización laboral. Hay que cuestionarnos para qué le va a servir".

Por otro lado, el también asesor comercial, manifiesta que el cliente primero debe conocer que el producto sea legal, porque "en el mercado hay de todo y de todos los precios, pero, a veces, lo barato sale caro".

Para esto, dice Vásquez, hay que tener en cuenta que si se presenta algún reclamo o algún inconveniente exista un canal para poder solucionarlo (ya sea la misma tienda física o la página web). Además, sostiene que si se trata de una compra online no hay que olvidar revisar los comentarios y referencias del productor y del vendedor.

"Existen muchos canales de compraventa en Ecuador donde no siempre los productos son garantizados. Si se va a recurrir a este tipo de mercado, es fundamental informarse y tener una referencia clara", comenta. Para ello es importante contar con una garantía y revisar que todos los pasos sean legales.