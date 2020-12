Y9a, un gama media con autonomía y megapíxeles de alta

Como lo dijo David Paz y Miño, gerente de Marketing de Huawei Ecuador, en el lanzamiento oficial: El Huawei Y9a es para los consumidores de todas las edades, tiene un diseño y características premium y, asegura fotografías de alta calidad.

Lo probamos por dos semanas y esto es lo que te podemos decir... Lo primero es que coincidimos con David, y lo segundo es que si tienes metido en tu cabeza que a Huawei le falta Google y estás esperando a que Joe Biden solucione esos conflictos con Estados Unidos para volver a comprarlos, debes saber que es posible que no notes mucho la falta de Google en este equipo; funciona con el sistema operativo Android y podrás instalar aplicaciones de Android con archivos APK.

¿Y lo tercero? La cámara selfie emergente no solo es genial de ver, sino que también genera imágenes de selfies de calidad decente. ¿Lo cuarto? El rendimiento es ágil con la ayuda de 8 GB de RAM; la memoria interna de 128 GB es suficiente y se puede ampliar con una tarjeta Nano. ¿Lo quinto? El diseño del teléfono inteligente es único.

Este equipo está disponible en Ecuador desde noviembre. Huawei

AL DETALLE:

El Anillo de Luz regresa: El diseño de anillo se ha convertido en un clásico de los smartphones insignia de Huawei y ahora llega a la serie Y. Cuenta con un arreglo elegante de la cámara cuádruple rodeado por un aro exterior. El diseño, según la marca china, está inspirado en los misteriosos anillos que rodean el planeta Saturno.

Batería: Integra inteligencia artificial (IA) para distribuir la energía de este dispositivo y asegurar que sólo se consuma la necesaria. Alberga una batería bastante grande de 4200 mAh y brinda soporte para su tecnología de carga rápida llamada Huawei SuperCharge. Huawei afirma que la batería puede alcanzar el 70% en solo media hora de carga. También debemos tener en cuenta que con la falta de aplicaciones de Google en el Huawei Y9a, la memoria está libre del uso constante de los servicios de Google y eso conduce a un menor consumo de energía.

Sistema de cámara cuádruple de 64MP: Incluye una cámara principal de alta resolución de 64MP, la cual, en conjunto con una cámara ultra gran angular, una cámara macro y una cámara de profundidad, capturan imágenes en una amplia variedad de escenarios. Además, con el modo nocturno, el Y9a es capaz de desempeñarse de buena forma. La aplicación de la cámara ofrece diferentes modos, como el modo Apertura que te permite cambiar la apertura, un modo de belleza, el modo de foto normal, el modo de video, un modo Super Macro, Timelapse, Modo de alta resolución, Pro, Panorama, HDR y más.

La cámara emergente para selfie sigue siendo uno de sus atractivos. Internet

Pantalla amplia FullView: Ofrece una pantalla amplia para no forzar la vista y además brinda una experiencia inmersiva. Puede filtrar la luz azul, así como ajustar inteligentemente el brillo de la pantalla. Además, incluye un lector de huella dactilar incorporado en el botón de encendido, para desbloqueo rápido y con un solo toque.

Google: Huawei se ha asegurado de que los consumidores tengan en sus manos la mayoría de las aplicaciones populares para teléfonos inteligentes o sus propias aplicaciones alternativas sin la necesidad de Google Play Store. Dicho esto, se siente un poco extraño no tener aplicaciones basadas en Google. Estamos de acuerdo con el hecho de que hay muchos usuarios que no se preocupan si los servicios de Google se están ejecutando o no. Dicho esto, existen algunos pasos no oficiales para hacer que las aplicaciones y servicios de Google funcionen con teléfonos inteligentes de Huawei.

Petal Search es el nombre del nuevo buscador inteligente de Huawei. Huawei

UN BUSCADOR INTELIGENTE

Huawei cuenta con una nueva herramienta de exploración innovadora y segura, Petal Search, disponible en el Y9a. ¿De qué se trata? Ayuda a buscar y a encontrar fácilmente aplicaciones, noticias, imágenes, películas, música y mucho más; en múltiples fuentes, incluyendo AppGallery y el Navegador Huawei. Permite personalizar y administrar completamente el mundo de la búsqueda en línea.