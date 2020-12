Navidad sin estrés: una app para programar tus mensajes cariñosos

Es probable que no lo sepas, pero es posible programar tus mensajes por Whatsapp... Y, como hemos llegado a las fechas en donde millones de usuarios tienden a mandar mensajes cariños a todos sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otros, por Nochebuena, por Navidad y por Fin de Año es necesario conocer un truco para que no se te escape nadie sin felicitar.

El truco inicia con descargar Wasavi, una app que te permite programar tus mensajes de WhatsApp por fecha. Te enseñamos cómo funciona:

Luego deberás hacer clic en el ‘+’ de la aplicación Wasavi.

En ese momento te aparecerán tres opciones: ‘Nueva tarea’, ‘Nueva nota’ y ‘Programar mensaje’. Pulsa sobre la última.

Luego observarás una ventana en donde podrás escribir tu mensaje.

Cuando culmines, dale en “Siguiente” y selecciona la fecha en la que deseas que tu mensaje se mande. En ese momento elige la fecha.

El último de los pasos para programar mensajes en WhatsApp es darle a enviar y listo. Ya podrás mandar tu texto en Navidad.

Recuerda no borrar la app por nada del mundo y tener acceso a Internet, caso contrario la programación que realizaste no servirá de nada.

La app es intuitiva te guiará en el paso a paso. Wasavi

LA ESPERA

Ahora solo falta esperar a que llegue la hora de dicho mensaje programado. Si elegiste recibir una notificación, a la hora elegida te llegará una notificación con dos opciones: Send o Let Me. Si pulsas Send, se envía sin más. Si pulsas Let Me, se abre el chat con el mensaje, pero eres tú quien debe pulsar el botón (ideal si quieres modificarlo antes de mandarlo).

Si elegiste que el mensaje se mandara sin más, verás como el móvil abre por si solo el chat de WhatsApp, pone el texto y lo envía por si mismo. Eso sí, el móvil mostrará una cuenta atrás antes de cada envío, por si te arrepientes.