¿Los videojuegos son un regalo adecuado para los niños en esta Navidad?

Pensar en qué regalarle a los niños en esta Navidad podría ser complicado, sobre todo si esperamos que el obsequio les entretenga. En un año anormal y dominado por el confinamiento, las consolas de videojuegos o computadoras gamer podrían llegar a ser una gran opción. Sin embargo, aún existen cuestionamientos sobre los beneficios y los riesgos que suponen en los más pequeños.

Satanizar los videojuegos sería erróneo. No solo porque aislarías a tu hijo o hija de algo que otros de su edad verían como normal, sino que también se le estaría cerrando la puerta a los e-Sports: una de las industrias de entretenimiento de mayor crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, es necesario que los padres regulen y supervisen su uso.

"El demonio o el enemigo no es la consola, no es el dispositivo… es lo que se va a realizar en ella y cuánto tiempo se le va a dedicar", menciona la psicóloga Annabelle Arcos.

La especialista hace énfasis en el uso de un horario para controlar la actividades de los niños con los videojuegos. ¿Por qué razón? Porque cuando empieza a anochecer nuestro cerebro segrega una hormona llamada melatonina, la que regula nuestro ciclo del sueño, y al estar expuestos a la luz intensa y constante podría perjudicarles al momento de ir a la cama.

"El volumen es otro de los factores a tomar en cuenta porque podemos generar contaminación auditiva", añade Arcos.

Una vez con las horas establecidas, es necesario preocuparse por el contenido que se consuma en cada título. "Soy fiel creyente en que existen un sinnúmero de sistemas, ya sean videojuegos o aplicaciones, que ayuden a desarrollar el lenguaje, el sistema cognitivo, entre otras cosas", comenta la psicóloga, quien recomienda además que aquellos videojuegos que contengan asesinatos sean evitados, por lo menos hasta cumplir 18 años.

Entonces... ¿qué pasa con uno de los shooter games más famoso y mayormente preferido por los niños: Fortnite? La compañía desarrolladora del juego, Epic Games, consciente de su público, evita en su totalidad términos explícitos, imágenes sangrientas e interfaces que perturben a sus jugadores.

Para ser más específicos, cada vez que un jugador acaba con el otro luego de una batalla con armas, la pantalla arroja lo siguiente: "Eliminaste a...". Es decir, la palabra "mataste" o "asesinaste" no aparecen por ningún lado.

Cuánto tiempo es recomendable jugar

La Academia Americana de Pediatría da las siguientes recomendaciones acerca del tiempo de pantalla que deberían seguirse:

- 0 – 2 años: Nada de pantallas.

- 2 – 5 años: Entre media y una hora al día.

- 7 – 12 años: una hora con un adulto delante. Nunca en horas de comidas.

- 12 – 15 años: Una hora y media.

- Mayores de 16 años: Dos horas. Los dormitorios no deben tener pantallas.

Si bien estos puntos no son órdenes que deben seguirse en su totalidad, los padres son quienes van a ir trazando el camino a seguir, unos más flexibles que otros. Como por ejemplo, el caso de David Herzog, padre de Jordan 'Crimz' Herzog (15 años), quien decidió que su hijo abandone la educación secundaria para dedicarse de lleno a profesionalizarse en los videojuegos.

Crimz, quien actualmente posee más de 30.000 seguidores en Twitch, practica cerca de nueve horas diarias y otras dos se las dedica a la educación en línea. Ya casi consolidado en el mundo competitivo, Crimz ha recaudado más de $ 60.000 gracias a su esfuerzo. El padre asegura que sus primeros pasos fueron cuando tenía siete años, en el famoso juego Halo.

Posibilidad de descubrir un talento

Ya no solo las clases de música, atletismo o natación son un campo para poder hallar y aprovechar el talento de un niño o niña; sino también los e-Sports. Y al igual que en el resto de disciplinas, cuanto antes sea descubierto mejor. He ahí la importancia de no satanizar los videojuegos.

Las promesas de los deportes electrónicos nacen cada día, en todas partes del mundo. Un vivo ejemplo es Thiago 'King' Lapp, el niño argentino que en 2019, con apenas 13 años, se ubicó quinto en el campeonato mundial de Fortnite, embolsándose un premio de $ 900.000.

Thiago "King" Lapp quedó quinto en el campeonato mundial de Fortnite en 2019, con apenas 13 años. Se embolsó $ 900.000 en premios. K1NG

Aquel triunfo no se debió a la suerte, sino al impulso de demostrar y aprovechar su talento. King, desde su casa en Brasil, donde actualmente reside, dedica gran parte de su día a practicar y mejorar. Todo, bajo el apoyo incondicional de su padre.

Actualmente, con 14 años, el argentino es uno de los jugadores de Fornite más consistentes del continente y, claro está, del mundo.

Entonces, comprarle una consola o un videojuego a su hijo... Tal vez no sea mala idea.