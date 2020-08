¿Por qué las mascarillas eran comunes en Asia antes de la pandemia del coronavirus?

Desde el inicio del avance por el coronavirus, el uso de mascarillas faciales fue masivo en China, Japón, Corea del Sur y otros países de Asia. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes, esta acción no fue una sorpresa.

En Japón, por ejemplo, las mascarillas se usaron masivamente en 1918 durante la pandemia por un virus de la gripe. En 1923, se volvieron a usar por el impacto del Gran terremoto en la región de Kantō. El sismo tuvo una magnitud de 7,8 en la escala sismológica de Richter, y luego hubo incendios y lluvia de cenizas que contaminaban el aire.

Mucho tiempo después, en noviembre de 2002, se produjo en China la emergencia de otro coronavirus, que ahora se llama SARS-CoV-1. A los pocos meses se propagó por el mundo. En ese momento, hubo países de Asia como Hong Kong que alentaron el uso de mascarillas en lugares públicos, y pasó a percibirse como una responsabilidad cívica de cuidado con los demás. En 2012, la epidemia por el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) en Arabia Saudita otra vez dio visibilidad a las mascarillas. Esa esa epidemia se expandió a 21 países, incluyendo a países como Qatar, Jordania, y Corea del Sur. En este último país, se registraron 17.000 casos sospechosos de MERS-CoV y 38 muertes, y la población usó las mascarillas hasta 2015 cuando la propagación del virus ya estaba controlada.

COVID-19: Cómo reducir del 50 % las víctimas, según un reciente estudio Leer más

Esos antecedentes recientes facilitaron que las personas en Asia aumentaran el uso de mascarillas en enero pasado cuando se produjo la expansión por el nuevo coronavirus que causa COVID-19. Los gobiernos de Singapur, Corea del Sur y Japón entregaron mascarillas a la población. Taiwán y Tailandia prohibieron la exportación de mascarillas para responder a la demanda interna. Un reciente estudio en evaluación realizado por los investigadores de Estados Unidos y Canadá, liderados por Christopher Leffler, reveló que en los países como Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam que implementaron el uso de mascarillas en lugares públicos apenas se disparó la epidemia por COVID-19 y han tenido mejores resultados en cuanto al manejo de la emergencia y a la mortalidad.

Los japoneses seguirán usando las mascarillas al menos hasta que la vacuna para COVID-19 esté disponible.

Por ejemplo, Corea del Sur registró 13.672 casos de COVID-19 entre enero pasado y el 16 de julio, y sólo 293 muertes. Las mascarillas fueron parte de una estrategia intensiva para enfrentar la pandemia. En ese país, se construyeron 600 centros de testeos para detectar al coronavirus tempranamente y por fuera del sistema de salud (hacen hasta 20.000 tests por día). Se dispuso que cientos de expertos en inteligencia epidemiológica trabajaran para rastrear los contactos estrechos de las personas afectadas y el aislamiento con apoyo para que los pacientes se adhieran para evitar más contagios.

LAS MASCARILLAS Y SUS ALCANCES

En el caso de Japón, las mascarillas casi se agotaron en marzo pasado, y el primer ministro Shinzō Abe mandó dos mascarillas reusables de telas a 50 millones de direcciones postales. Pero más de 100.000 de los envíos fueron devueltos. “Los japoneses tienen una cultura de las mascarillas para protegerse de la alergia al polen.

Por lo tanto, su uso es fácilmente aceptado por la sociedad y muchas personas creen que hay un efecto leve para evitar la propagación de los virus. En la calle, diría que el 99% de la gente actualmente usa mascarillas”, contó a NewNormal.lat la física Kaori Sugihara, investigadora del Instituto de Ciencia Industrial de la Universidad de Tokio, en Japón, quien estudia la situación de las mascarillas desde el punto de vista de la química de los materiales.

“Los japoneses seguirán usando las mascarillas al menos hasta que la vacuna para COVID-19 esté disponible. Personalmente estoy un poco preocupada si este hábito dura incluso después de la pandemia. Como una persona que vivió en Europa durante 12 años, siento que Japón está demasiado esterilizado y algunos de nuestros problemas de salud -como el aumento de las alergias- podrían ser producidos por el poco contacto con los patógenos en la vida diaria”, sostuvo.

Los olvidados de la salud claman ayuda Leer más

En Corea del Sur, las razones de salud pública que justifican el uso de la mascarilla pueden variar ligeramente en las áreas metropolitanas. Por ejemplo, protegerse de la contaminación por micropartículas del polvo asiático también justifican el uso del accesorio.

No obstante, la evidencia preliminar parece favorecer el uso del accesorio especialmente en tiempos de emergencia. En una reciente investigación de la Universidad de Kyoto, se observó una reducción significativa de los casos de gripe común probablemente relacionados con el distanciamiento físico y los rituales de autoprotección en los países asiáticos durante la actual pandemia, algo que no se distinguió en los países no asiáticos.

UNA CUESTIÓN CULTURAL

Pero no solo se trata de salud. El uso de mascarillas se volvió una cuestión que caracteriza a las sociedades asiáticas desde mucho antes de la pandemia y en definitiva, hoy es parte de la idiosincracia de muchos países del sudeste asiático. El médico Kazuaki Jindai, magíster en salud pública, consultor de la OMS e investigador del Departamento de Epidemiología Sanitaria de la escuela de estudios superiores de la Universidad de Kyoto, Japón, explicó a NewNormal.lat que aunque el gobierno no establezca claramente la política de mascarilla universal, se da por sentado que los residentes japoneses deben usar mascarilla todo el tiempo cuando la distancia física es imposible.

"Usted se podría sentir muy incómodo si no lleva la mascarilla puesta en el tren, ya que será fuertemente reprendido por los pasajeros de alrededor. Al mismo tiempo, yo mismo no me acercaría a alguien que no usa máscara públicamente", refirió el salubrista, quien participó en el reciente estudio sobre la gripe común.

México está en crisis "profunda" por la pandemia, admite López Obrador Leer más

La estética o la privacidad también juega su papel. Un estudiante coreano le dijo a un medio norteamericano que estudiantes, especialmente mujeres, que usan la máscara para ocultar que no llevan maquillaje. Hasta las celebridades se unen a la tendencia, pero por otras razones, como por ejemplo, no llamar la atención cuando van por las calles.

"Me causa curiosidad cómo reaccionarán cultural y antropológicamente países no asiáticos en América del Norte, Sudamérica o Europa ante la nueva necesidad", reconoció Jindai.