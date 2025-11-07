La enfermedad renal crónica se duplica y ya es la novena causa de muerte en el mundo

La enfermedad renal crónica se duplica y ya causa 1,5 millones de muertes al año

La enfermedad renal crónica afecta a millones y su mortalidad sigue en aumento.

La enfermedad renal crónica se ha más que duplicado en el mundo desde 1990 y, en 2023, fue la novena causa de muerte. América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor prevalencia (15,4 %), con Haití, Panamá, México, Costa Rica y Nicaragua entre los países con mayor carga.

Esta enfermedad afecta a casi 800 millones de personas y en 2023 fue responsable de casi 1,5 millones de fallecimientos (un aumento del 6 % desde 1993), según publica The Lancet el programa de investigación Carga Global de Enfermedades.

El estudio está dirigido por la NYU Langone Health, la Universidad de Glasgow y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

Factores de riesgo

Alrededor del 14 % de los adultos de 20 años o más padece enfermedad renal crónica (ERC). Los casos leves pueden no presentar síntomas, mientras los graves pueden requerir diálisis o reemplazo renal. La diabetes, la hipertensión y la obesidad son los principales desencadenantes, junto con riesgos dietéticos y ambientales.

Regiones más afectadas

Las tasas de mortalidad continúan aumentando. La prevalencia más alta se registró en el norte de África y Oriente Medio (18 %), Asia meridional (15,8 %) y África subsahariana (15,6 %).

América Latina y el Caribe es la cuarta región con mayor prevalencia (15,4 %). Haití (22 %), Panamá (21 %), México (19 %) y Costa Rica (19 %) encabezan la lista regional.

Nicaragua registra 107,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

Urge mejorar prevención

China e India tienen el mayor número de personas afectadas (152 y 138 millones). Otros países como EE. UU., Indonesia, Japón, Brasil, Rusia, México, Nigeria o Irán superan los 10 millones de casos.

La ERC es responsable del 12 % de las muertes cardiovasculares en 2023 y es la duodécima causa principal de discapacidad. La mayoría de pacientes está en etapas 1 a 3, lo que subraya la importancia del diagnóstico temprano, control de presión y glucosa, y acceso a tratamientos.

Acceso desigual a tratamiento

El acceso a terapia de reemplazo renal es limitado en gran parte del mundo, por lo que se necesita prevenir la progresión y ampliar la atención. Cambios en estilo de vida y atención médica temprana pueden evitar diálisis o trasplantes.

El informe identifica 14 factores de riesgo; diabetes, hipertensión y obesidad son los más graves. Una mala alimentación también influye.

La OMS incorporó la ERC a su agenda para reducir un tercio de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles antes de 2030.

