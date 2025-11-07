Muere James Watson, codescubridor del ADN y líder del Genoma Humano

Su legado científico convive con la controversia por comentarios racistas que marcaron sus últimos años

James Watson, codescubridor de la estructura del ADN, durante una de sus apariciones públicas en el Cold Spring Harbor Laboratory.

El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció el jueves 6 de noviembre a los 97 años.

Watson murió en un hospicio en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.

El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento en un obituario en su página web en el que destaca sus "muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público".

El hallazgo del ADN

En 1953, con 25 años, Watson ayudó a determinar la estructura del ADN junto al físico Francis Crick, basándose en datos de la química Rosalind Franklin, el biofísico Maurice Wilkins y sus compañeros del King's College, en Londres.

Premio Nobel y trayectoria científica

Este fue "un momento crucial para la ciencia", apunta el CSHL, que además recuerda que Watson, Crick y Wilkins recibieron en 1962 el premio Nobel de Fisiología o Medicina.

El recién fallecido también fue laureado con la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla Nacional de la Ciencia.

Además, fue el primer líder del Proyecto Genoma Humano (PGH), una iniciativa que buscaba secuenciar todo el ADN humano y cartografiar sus genes, completada en 2003.

“There is a difference on the average between Whites and Blacks on the IQ test. I would say the difference is genetic.”



-James Watson



The man who discovered DNA.



R.I.P.



pic.twitter.com/fKaWXdDD5Q — Uncommon Sense (@Uncommonsince76) November 7, 2025

Carrera en Cold Spring Harbor

Watson, originario de Chicago, vivió durante décadas en el campus del CSHL y en 1968 se convirtió en su director. La entidad subraya que sus aportes transformaron un pequeño laboratorio de Long Island en uno de los institutos de investigación más importantes del mundo.

Polémicas declaraciones

No obstante, el laboratorio revocó en 2018 los títulos honorarios concedidos a Watson después de que este sugiriera en varias entrevistas que las personas negras no son tan inteligentes como las blancas, recuerda The New York Times.

El CSHL destaca de él que fue un apasionado de la educación científica y promovió la investigación mediante reuniones y cursos, incrementando la publicación de trabajos en revistas como Genes & Development o Genome Research.

Asimismo, apoyó la creación del DNA Learning Center, dedicado a la educación genética práctica para estudiantes de secundaria, y escribió obras como el libro de texto Molecular Biology of the Gene (1965).

