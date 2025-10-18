La especie forma parte de un linaje de dinosaurios herbívoros que incluye a los gigantes de cuello largo

Hallan uno de los dinosaurios más antiguos del mundo en Argentina.

Científicos argentinos hallaron en la cordillera de los Andes el esqueleto casi completo de una especie de dinosaurio desconocida que vivió hace aproximadamente 230 millones de años, informó el instituto científico estatal Conicet.

El esqueleto de la especie de cuello largo bautizada como "Huayracursor jaguensis" fue hallado a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de La Rioja (noroeste), por un equipo paleontológico del Conicet. El hallazgo fue publicado en la revista especializada Nature.

Los investigadores señalaron en un comunicado que la antigüedad de la especie la ubica en el periodo Triásico Tardío, en el que aparecieron los primeros dinosaurios y los antecesores de los mamíferos.

"Estimamos que Huayracursor debe tener una edad de entre unos 230 a 225 millones de años, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más antiguos del mundo", explicó Agustín Martinelli, uno de los autores del artículo.

Un linaje de dinosaurios herbívoros

La especie forma parte de un linaje de dinosaurios herbívoros que incluye a los gigantes de cuello largo, aunque un individuo adulto de este dinosaurio tenía una longitud de unos dos metros y unos 18 kilos, señalaron los investigadores.

Del esqueleto del Huayracursor se halló una parte del cráneo, una serie vertebral completa hasta la cola y también extremidades anteriores y posteriores prácticamente completas.

Los autores del artículo estimaron que, por el carácter casi completo del fósil, se convertirá en una referencia para estudiar la evolución temprana de los dinosaurios.

