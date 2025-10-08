Foton presenta en Ecuador su nueva línea de camiones y vans Easy Move

Cinco camiones y una van se suman al portafolio de modelo de carros comerciales en Ecuador

La van Toano HR de Foton, es ideal para el transporte de pasajeros seguro y cómodo.

Cinco camiones y una van son parte de la nueva generación de soluciones de movilidad bajo el concepto “Easy Move” (movimiento fácil) que Foton presentó en Ecuador.

Los modelos, diseñados para fortalecer distintas industrias y dinamizar la economía nacional, tienen el aval de la marca que está entre las 10 más vendidas en el segmento de camiones, con un crecimiento interanual del 43%; en tanto que, en el área de Vans, tiene 40% de participación de mercado.

Foton, fundada en 1996, es el fabricante de vehículos comerciales más grande de China, con un valor de marca de $ 34.000 millones, ventas globales de 540.000 en 2023 y líder en exportaciones durante 14 años consecutivos. “Foton es un aliado del mercado local por la diversidad de portafolio que permite participar en diferentes actividades como la distribución, la minería, el sector petrolero, el transporte de pasajeros, entre otros”, precisa Geovanny Proaño, director de marca.

De acuerdo con el empresario, los vehículos Foton destacan por la innovación tecnológica que incluye conexión inteligente a internet, conducción autónoma, soluciones de energía alternativa y motores de alta eficiencia. En Ecuador, está representada por Automotores y Anexos S.A., empresa que durante 12 años ha garantizado un respaldo integral que incluye servicio técnico especializado, disponibilidad de repuestos originales y soporte continuo en todo el territorio nacional.

En la presentación de los seis modelos se expuso, además, que los automotores Foton combinan innovación, eficiencia y robustez, adaptándose a distintos sectores productivos y comerciales, pues representan no solo vehículos modernos, sino también una inversión estratégica para la economía, ofreciendo soluciones competitivas que permitirán a las empresas locales mejorar la productividad, reducir costos y ampliar su capacidad operativa.

El representante de la marca Foton también consideró que, con la oferta de vehículos basados en el concepto “Easy Move” (movimiento fácil), el servicio de transporte comercial y de servicio en Ecuador alcanzará nuevos niveles de tecnología, eficiencia y confiabilidad.

“Las fortalezas de nuestros vehículos comerciales radican en el tren motriz, pues cuentan con motores Cummins y Aucan que permiten mayores eficiencias de consumo de combustible. En el caso de cajas de cambio manejamos la marca alemana ZF, confiabilidad y confort en el manejo, refirió Proaño.

Vale resaltar, indica el fabricante, que los motores Commins son limpios, eficientes y confiables para el trabajo duro. “Nuestras divisiones “Dentro de Carretera”, “Fuera de Carretera” y “Marinos”, dan potencia a todo, desde los camiones mineros de 360 toneladas hasta ambulancias, y a una línea completa de motores diésel marinos comerciales y recreativo”, detalló la marca.

Los seis nuevos vehículos que ahora ofrece Foton en el mercado son: Miler 2.5 Ton; el Aumark S 3.5 Ton; Aumark E 3.5 Ton; Titán Auman EST 48 Ton 560 HP; la volqueta Auman EST 8X4; y, Van Toano HR Techo Alto.

