Ventas de autos en Latinoamérica crecen 7,6% y piden menos impuestos

Aladda plantea incentivos fiscales, libre comercio y normas técnicas para un mercado sostenible e innovador en la región

El mercado automotor regional reportó un crecimiento del 7,6% en sus ventas totales, comparadas con el mismo periodo del 2024.

América Latina enfrenta desafíos que limitan la competitividad, afectan la seguridad vial, debilitan la sostenibilidad ambiental y restringen el acceso a nuevas tecnologías automotrices. Ante este escenario, la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, Aladda, consolida una agenda estratégica basada en la actualización normativa, la cooperación regional y la promoción de una movilidad inclusiva y sostenible.

Así lo refiere Genaro Baldeón, presidente de Aladda, entidad que en julio de 2025 informó que el mercado automotor regional reportó un crecimiento del 7,6% en sus ventas totales, comparadas con el mismo periodo del 2024.

En esa línea, Ecuador presentó mejoras de hasta el 52,8% en vehículos pesados, al igual que Colombia y Venezuela, donde hubo aumentos de 63,4% y 53,7% y 52,8%, respectivamente.

Países alineados

Uno de los fines de Aladda es promover políticas públicas que faciliten la renovación del parque automotor, mediante incentivos fiscales, programas de chatarrización, acceso al financiamiento y normas técnicas actualizadas.

“Es preciso avanzar hacia una verdadera zona de libre comercio en la región, que implique la eliminación aranceles, la racionalización de la carga tributaria (aranceles e impuestos), la actualización de los estándares técnicos y la facilitación de la integración de las cadenas regionales de valor”, sostiene Baldeón.

Para el directivo, una región latinoamericana más integrada y abierta “es condición indispensable para fortalecer la competitividad, dinamizar las economías nacionales y consolidar una industria automotriz latinoamericana más moderna, innovadora e interconectada”.

Respecto a que determinados países importan vehículos usados, en Aladda advierten que “la región no puede convertirse en un depósito de unidades descartadas por otros países”. Urge adoptar políticas estrictas que controlen y hasta prohíban el ingreso de vehículos que no cumplen estándares mínimos de seguridad y emisiones. Además, es necesario generar condiciones para que los usuarios accedan a vehículos nuevos y sostenibles.

“En un reciente Congreso regional y en la sesión de Aladda celebrados en Brasil se reafirmó el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo sostenible, al fortalecimiento gremial y la construcción de un ecosistema automotor moderno y conectado con los desafíos globales y de los ciudadanos de los países latinoamericanos”, sentenció el presidente Baldeón.

Una de las principales metas es controlar la alta carga tributaria a los vehículos nuevos que se cobran en países como Ecuador, lo cual constituye una barrera al desarrollo.

