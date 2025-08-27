Sector automotriz en Ecuador se recupera: 66.949 vehículos vendidos en siete meses

Camiones y buses son los protagonistas del crecimiento comercial en el repunte de 2025 del mercado automotriz ecuatoriano

La venta de vehículos comerciales pasaron de 8.739 en 2024 a 10.522, entre enero y julio.

Ecuador experimenta un aumento en las ventas del área automotriz. La mejor muestra ha sido lo sucedido entre enero y julio, cuando el segmento de vehículos comerciales, que agrupa camiones, buses y vans, expendió 20,4% más en relación con el mismo periodo de 2024.

Este crecimiento está siendo impulsado por las preferencias de vehículos comerciales, cuyas ventas pasaron de 8.739 automotores, entre enero y julio de 2024, a 10.522 en el mismo período de este año.

En Ecuador, 7 de cada 10 autos circulan sin seguro: ¿riesgo o negligencia? Leer más

Así indican las cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), que también dejan en evidencia que los vehículos que están liderando la carrera comercial en lo que va del 2025 son los camiones, pues el mejor resultado de los últimos 5 años, manifiesta optimista Genaro Baldeón, presidente Ejecutivo de la Aeade.

En ese ascenso dentro del mercado automotriz del Ecuador, los camiones alcanzaron 1.304 unidades vendidas en julio pasado, la cifra mensual más alta de la última década, destaca el directivo del área automotriz, que además dirige la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automóviles (Aladda).

“Este impulso viene del sector agroexportador, que está moviendo la economía del país en el último año. El repunte de las ventas, sobre todo en camiones y buses, refleja la estabilidad política y económica del país, lo que genera confianza para hacer negocios”, sostiene Baldeón, para quien las estadísticas confirman el fortalecimiento de la demanda en sectores importantes del aparato productivo como la logística y el transporte público.

Recuperación automotriz

Según las estadísticas de la Aeade, en todos los segmentos se vendieron 11.607 vehículos nuevos en el séptimo mes de este año. Esta cifra muestra el mejor desempeño registrado durante julio en los últimos seis años.

El resultado representa un crecimiento del 32% frente al mismo mes de 2024, cuando se vendieron 8.806 unidades, lo cual consolida la recuperación que el sector automotriz experimenta desde abril pasado.

Siga leyendo: (Primer auto: hábitos y consejos para mantenerlo en perfecto estado)

Además, el informe de la Aeade revela que las ventas acumuladas también muestran un comportamiento positivo: entre enero y julio de 2025 se comercializaron 66.949 vehículos nuevos, lo que significa 1,4% más que en el mismo periodo de 2024 (66.010 unidades).

“Este crecimiento, que se ha concentrado en provincias con fuerte actividad agropecuaria y exportadora, ha sido impulsado principalmente por los vehículos comerciales, lo que dinamiza el aparato productivo nacional”, enfatizó Baldeón.

Las provincias andinas de Azuay, Tungurahua, Imbabura, Loja y Cotopaxi lideran el repunte en ventas de vehículos comerciales, junto con El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Costa; y, Orellana y Pastaza, en el Oriente ecuatoriano.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!