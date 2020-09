Facebook vetará en Estados Unidos los avisos electorales una semana antes de comicios presidenciales

Facebook vetará los anuncios políticos en la red social en la semana anterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a realizarse el 3 de noviembre, anunció la misma compañía este jueves.

El gigante de las redes sociales prometió también verificar los anuncios prematuros de victoria en los comicios.

Es decir, si un candidato se declara como ganador antes del recuento final, Facebook añadirá a su publicación un enlace que llevará a los resultados oficiales.

El SEM es la clave de la publicidad en internet: lo que debes saber para manejarlo Leer más

"Estoy inquieto por los posibles retos que afrontará la gente al votar", escribió el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, en una publicación en su perfil oficial de Facebook.

"Y también me preocupa que, con nuestro país tan dividido y la posibilidad de que se tarden días o semanas para tener los resultados de las elecciones, haya un alto riesgo de disturbios civiles en todo el país", agregó Zuckerberg.

La oposición demócrata lleva tiempo advirtiendo que el presidente Donald Trump y sus partidarios podrían intentar sembrar el caos con falsedades el 3 de noviembre, en un país agitado por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, y por las manifestaciones y disturbios contra el racismo y la violencia policial.

Los museos tejen redes cada vez más fuertes Leer más

Tres cuartos de la población estadounidense podrá votar por correo este año, después de que las autoridades de varios estados dieran su visto bueno a esa modalidad por culpa de la epidemia de covid-19.

Un fuerte incremento del voto postal dificultará el recuento de los votos y es posible que los resultados definitivos de las presidenciales no se conozcan hasta bastante después del día de la votación, lo que podría suscitar todo tipo de rumores sobre manipulaciones de los comicios, alertaron las autoridades.

Donald Trump, un usuario asiduo de las redes sociales, compartió hace poco teorías conspirativas sobre un intento de robarle las elecciones.

Identificar fuentes de digno crédito es un desafío cada vez mayor, por eso el periodismo de calidad es necesario. ¡Suscríbete a Diario EXPRESO! 👉 http://ht.ly/c5aJ30qOaKU Publicado por Diario Expreso en Miércoles, 29 de julio de 2020

El presidente asegura casi a diario que el aumento del voto postal este año es una maniobra para darle la victoria a su adversario, el demócrata Joe Biden, y se ha negado a decir si aceptará los resultados en caso de derrota.

"Estas elecciones no van a ser como siempre", dijo Mark Zuckerberg, cada vez más criticado por aquellos que consideran que Facebook no hace lo suficiente para frenar la desinformación y los contenidos de odio en su red.

"Todos tenemos la responsabilidad de proteger nuestra democracia. Eso significa que hay que ayudar a la gente a inscribirse y votar, despejar la confusión sobre cómo se realizarán estas elecciones y dar pasos para reducir las posibilidades de violencia y disturbios", añadió el creador de la red social.