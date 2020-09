El SEM es la clave de la publicidad en internet: lo que debes saber para manejarlo

Hacer publicidad pagada en internet es una buena alternativa para promocionar y vender productos o servicios durante esta época de crisis surgida por la pandemia de coronavirus. Esto se debe a que el mensaje que quiere transmitir la marca está direccionado solo a quienes estén interesados en lo que ofrecen.

De esta manera, publicitar en medios y canales digitales permite alcanzar un alto grado de eficiencia en el sistema de costes, pues solo nos van a cobrar por los usuarios que muestran un interés real sobre lo que se quiere vender.

Por ejemplo, si un estudio jurídico decide imprimir folletos para ofertar sus servicios en casos de divorcios, y contrata a una persona para que los reparta a la salida de un centro comercial, es probable que la mayor parte de las personas no miren el contenido porque están ocupadas, o bien no están ni casadas. No les parecerá atractivo o necesario el anuncio y acabará tirándolo a la papelera. Es decir, se habrá gastado dinero en imprimir y contratar a la persona que repartió la información, pero nada asegura que el mensaje haya llegado al destinatario correcto.

Sin embargo, cuando se publicita algo en Google o Facebook, por ejemplo, solo se pagará por aquellas personas que mostraron interés e hicieron clic en el anuncio, lo que se conoce como Coste por Clic (CPC). Además, permite mostrar el anuncio solo a personas con determinadas características, intereses o comportamientos. Una muestra de ello es que Google o Facebook nos permiten dirigir el anuncio a grupos específicos de personas que vivan en Guayaquil (u otra ciudad elegida), casadas, con estudios de tercer nivel e ingresos o hábitos de compra por internet.

La segmentación es importante pautar publicidad en redes sociales. Captura de pantalla

A este tipo de técnicas de pautas se las conoce como SEM (Search Engine Marketing) o marketing en los motores de búsqueda a través de anuncios pagados. Esta es la contraparte del SEO (Search Engine Optimization).

Con el SEM se aumenta la visibilidad de manera más rápida, pero esta técnica está limitada al presupuesto que se tenga para ello, y por tanto durará solo lo que se pacte con el proveedor de servicio, siendo los más conocidos Google Adwords o Facebook Business Manager.

Google Adwords es una plataforma sencilla de manejar en la que es recomendable promocionar una marca, pues Google es el líder de búsquedas a nivel mundial. Además, ofrece controlar la cantidad que se quiere invertir, pagar únicamente por cada clic que realicen los usuarios en nuestro anuncio, segmentar por país o ciudad, e incluso seleccionar las palabras clave por las que pensamos que las personas van a buscar aquello que ofrecemos. Por otro lado, podemos precisar las palabras clave negativas con las que no queremos que nos encuentren.

Ejemplo de creación de anuncio en Google Captura de pantalla

Por ejemplo, si se quieren vender cursos de marketing digital, puedo usar las palabras clave: “cursos marketing digital”, “marketing digital para emprendedores”, “marketing digital para empresas”, etc. Pero, tal vez no me interese que alguien que quiere cursos gratis vea mi anuncio, por lo que deberé ubicar en palabras clave negativas: “marketing digital gratis”, “cursos marketing gratis” o simplemente “gratis”.

Ubicación e Idiomas del público objetivo en Google Adwords Captura de pantalla

AHORA VAMOS CON FACEBOOK

Por otro lado, está la plataforma publicitaria Facebook Business Manager. Si Google es el referente en búsquedas, Facebook tiene todos los detalles acerca de las personas ( dónde viven, qué estudios tienen, qué marcas siguen, cuándo y dónde compran, etc). En el artículo siguiente se abordará en detalle las características de esta herramienta, ya que es bastante amplia, pues esta sincronizada con Instagram y Whatsapp, al ser del mismo propietario.

Entre las características más notorias se encuentran el poder crear públicos en función de las acciones que realizan las personas en nuestros perfiles de Instagram, Facebook, o el sitio web, como por ejemplo, mostrar el anuncio únicamente a las personas que visitaron la página de Facebook en los últimos 365 días o aquellos que enviaron un mensaje privado en Instagram en el último mes.

Objetivos de una campaña en Facebook. Captura de pantalla

Por último, cabe mencionar, que a la hora de hacer campañas publicitarias desde esta plataforma nos ayuda a configurarlas en función de los objetivos que tengamos y fomentando el mejor resultado posible para el éxito de las acciones comerciales que se pretenden. Entre las más usadas están el lograr un mayor alcance de personas que visualizan el anuncio, lograr un mayor número de seguidores, el tráfico de personas hacia nuestro sitio web, o el envío de mensajes directos después de ver el anuncio para solicitar más información acerca del producto o servicio.

Lo que está claro es que estudiando bien el mercado, haciendo benchmarking, como vimos en artículos anteriores, y definiendo bien el público, hacer publicidad en internet puede ser muy rentable.

Diferencias entre Google y Facebook Pablo Vidal

