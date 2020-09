Donald Trump se convierte en el político que más publicidad compra en Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en el mayor comprador de publicidad política en la plataforma de Google, superando incluso al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Según los últimos datos del sitio web de transparencia de publicidad política de Google, desde mayo de 2018 el jefe de Estado ha gastado en sus anuncios casi 64,7 millones de dólares, de los cuales 37,2 millones se asignaron al Comité Trump Make America Great Again ("Haz América grande otra vez") y 27,5 millones a Donald J. Trump for President Inc.

Trump es un "paranoico, narcisista y maligno", según nuevo documental Leer más

El gasto publicitario de Bloomberg asciende al día de hoy a 62,2 millones de dólares. Le sigue el candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., Joe Biden, con un total de 32,5 millones de dólares.

Según informó a principios de este año el medio estadounidense Bloomberg News, propiedad de la compañía Bloomberg LP –fundada por el multimillonario y exalcalde neoyorquino–, el presidente Trump ya por entonces había adquirido el anuncio en la página de inicio de YouTube para los días claves previos a las presidenciales del próximo 3 de noviembre.