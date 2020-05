Coronavirus: La carga viral y el daño en los órganos como señal de prevención

Las respuestas para la gran cantidad de incógnitas acerca del coronavirus se vislumbran con el paso de lo días, gracias al trabajo científico de especialistas enfocados plenamente en la pandemia.

Recientemente, un equipo del Departamento de Microbiología Clínica del Hospital of Nanchang University de China, consiguió demostrar una clara relación entre el daño a los órganos y la cantidad de virus que hay en el cuerpo, algo que a pesar de parecer normal, no lo es del todo. La carga viral no siempre se relaciona con los daños que causa, sobretodo si se trata de coronavirus, al menos así lo advirtieron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en la materia, al inicio de la pandemia.

Sin embargo, en los resultados del estudio publicado en en The Lancet Infectious Diseases, los investigadores concluyeron en que la carga viral de COVID-19 podría ser un marcador útil para evaluar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad.

Esto, tras observar que a mayor cantidad de virus, mayor es el daño en los órganos y menor es el recuento leucocitario, lo que significa, que cuanto más virus hay en nuestro cuerpo, las consecuencias son más graves y severas.

PROCEDIMIENTO

El equipo de la nación asiática investigó la dinámica viral analizando los patrones de ARN viral observados en 76 pacientes con SARS-CoV-2 leve y grave.

El 61% de los individuos fueron clasificados como casos leves y el 39% restante como casos severos. Los datos demográficos básicos y los síntomas clínicos iniciales de estos pacientes no difirieron significativamente entre los grupos, excepto que los pacientes en el grupo severo eran significativamente mayores que los del grupo leve, como se esperaba, señalan los investigadores.

Los resultados de las muestras, recolectadas siguiendo las pautas de la OMS, mostraron que la carga viral media de los casos graves fue alrededor de 60 veces mayor que la de los casos leves, lo que sugiere que las cargas virales más altas podrían estar asociadas con resultados clínicos graves.

¿UN MARCADOR ÚTIL PARA EVALUAR LA GRAVEDAD Y EL PRONOSTICO DE LA ENFERMEDAD?

Gracias a estos datos los investigadores buscan promover la importancia de las pruebas a partir de la muestra de garganta -una prueba rápida y sencilla para detectar la carga viral- que ayudaría a escoger otra estrategia aislando al paciente en una unidad hospitalaria a la espera de un empeoramiento grave de sus síntomas, con lo que comenzaría a tratarse de forma preventiva, minimizando los daños y los fallecimientos por la enfermedad.

Actualmente, en muchos países, los casos que presentan positivo pero con síntomas leves suelen ser devueltos a casa y se les pide que permanezcan aislados. No obstante, el hallazgo podría cambiar el rumbo de la carga viral de SARS-CoV-2, convirtiéndola en un marcador útil para evaluar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad.