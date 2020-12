Navidad en pandemia: qué hacer y qué no hacer para evitar contagiarse

No te contagies en Navidad, sigue estos consejos.

Si la Navidad es una oportunidad para juntarse con los familiares y hacer grandes reuniones, hay algo que precisar: era. Al menos este año todo será diferente. Es que la pandemia del COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus o SARS-CoV-2 ha cambiado la dinámica de todo el planeta, incluso para aquellos que consideran a la Navidad la celebración más importante del año.

Eso sí, si aún se insiste en que haya reuniones entre gente que no vive bajo el mismo techo, los expertos proponen autoaislarse días antes, hacer encuentros breves sin gritar, ventilar al máximo, mantener grupos burbuja y no olvidar las medidas básicas: lavado de manos, mascarilla y distancia.

Aunque estos días festivos son muy esperados y celebrados por una buena parte de la población, también hay personas para las que son fechas duras por recordarles a quienes ya no están o porque ahondan en su soledad.

"Este año con el coronavirus van a ser fechas aún más complicadas porque a esta situación se le añaden los duelos por las pérdidas", indica Aurora Gómez Delgado, psicóloga en Corio Psicología. Y añade: "Muchas familias en todo el mundo vamos a tener sillas vacías por primera vez este año y el reencuentro podría ayudar a cerrar etapas del duelo".

Con motivo de las fiestas navideñas, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) ha publicado un informe en el que advierte del peligro de levantar las medidas restrictivas, pues nos enfrentaríamos a una tercera ola de la pandemia.

MAYOR SEGURIDAD, SOLO CON LOS QUE VIVES

Los expertos consultados por SINC coinciden en que, si tenemos planeados encuentros navideños, el riesgo cero no existe. "Si se quieren hacer celebraciones siempre va a haber un riesgo que hay que asumir", recalca a SINC Jesús Molina Cabrillana, vocero de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). Su recomendación es no celebrar Navidad "como ninguna de las festividades y celebraciones de este año 2020 tan atípico". "Pero no es realista”, admite.

Por su parte, Elisa Calle, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que disminuimos el riesgo cuando seguimos las medidas de control y prevención. Por eso, considera “indispensable” seguir las normas que ya conocemos, como usar las mascarillas de forma adecuada, lavarnos frecuentemente las manos a unos 40 ºC con jabón frotando bien durante unos segundos, y estar a una distancia de dos metros de otra persona, evitando permanecer de frente.

También ventilar las habitaciones (sacudiendo cortinas, ropa de cama y alfombras), limpiar las superficies con lejía diluida y alcohol si el material lo permite y trapear los pisos de la misma manera.

Pese a los riesgos de este tipo de celebraciones, hay personas dispuestas a correrlos. Una encuesta realizada por el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) revela que casi dos de cada cinco encuestados probablemente asistirán en estas fiestas a reuniones con más de diez personas y un tercio no les pedirán a sus invitados que usen mascarillas.

NO CANTAR VILLANCICOS Y ABRIR VENTANAS

Si, a pesar de ser consciente de que el riesgo cero no existe, se quiere celebrar estas fechas con personas no convivientes, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones más, empezando por los villancicos. Cantar estas canciones o cualquier otra, sin olvidar los gritos que se suelen dar en reuniones familiares, es el caldo de cultivo ideal para que el coronavirus se extienda entre los comensales. Los culpables son los famosos aerosoles y gotículas.

"Siempre es mejor evitar proyectar la voz, ya que cuando hablamos alto, gritamos o cantamos, el número de partículas que emitimos es mucho mayor y, por tanto, mayor la probabilidad de que si estamos contagiados, eliminemos gran número de partículas virales", recuerda Calle.

Para evitar que estas partículas que pueden estar contaminadas permanezcan suspendidas en el aire mucho tiempo, es fundamental ventilar los espacios en los que nos encontremos, haga frío o no.

Y no vale con abrir una ventana. Para casas, lo ideal es conseguir una ventilación cruzada —abrir varias ventanas de lados opuestos— y que haya varias renovaciones del aire cada hora —con tres se renovaría el 95 %—.

MASCARILLA, DISTANCIA Y BURBUJAS FAMILIARES

La mascarilla tendremos que llevarla puesta en todo momento si estamos con personas no convivientes, salvo en el momento que vayamos a comer o beber. “Es lo deseable”, señala Molina, aunque recuerda que el pasado verano esta medida no se cumplió. “La anterior desescalada puso de manifiesto que es muy difícil hacer vida normal y mantener a raya al virus”, asegura.

También es aconsejable sentarse lo más separados posible —lo ideal serían dos metros— y por núcleos familiares si coinciden varios. Además, los encuentros deberían ser lo más cortos posible, para disminuir el tiempo de exposición a un posible entorno contaminado. Es una de las recomendaciones de Francis S. Collins, el director de los Instituto Nacionales de Salud de Estados Unidos, que plantea reuniones virtuales como primera opción.

OJO CON LOS TESTS

En cuanto a la posibilidad de hacernos un test para saber si tenemos la infección, este es obligatorio para los viajeros internacionales que vengan a España procedentes de países de riesgo. En concreto, deben presentar a las autoridades los resultados de la PCR realizada en las últimas 72 horas antes de llegar a España.

Hay quienes se plantean la posibilidad de realizarse un test de antígenos para poder mantener reuniones familiares con tranquilidad. Pero si no se tienen síntomas, un resultado negativo en estos test es poco fiable.

Algunos expertos también han propuesto al menos diez días previos de autoaislamiento para quien tenga previsto reunirse con personas no convivientes.

A la espera de saber qué nivel de riesgo tendremos, es importante recordar que la amenaza de una tercera ola es demasiado real como para celebrar una Navidad normal. Sí, el COVID-19 sigue en el aire.