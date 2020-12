Andar sentado, pero con el espíritu de pie

El 30 de julio de 1967, la autora y presentadora estadounidense Joni Eareckson sufrió una fractura cervical que la dejó tetrapléjica. En 1976 deja sentada su autobiografía en ‘Joni: la inolvidable historia de la lucha de una joven contra la cuadriplejia y la depresión’.

Años después, ese libro cayó en manos de Elio Bardi, un escritor y comunicador que en 2002 perdió la movilidad de las piernas por un accidente, a quien el relato le llegó al alma, pero no sería el único.

Al testimonio de Eareckson se sumaron otros que Bardi empezó a conocer a propósito de su búsqueda de la paz mental, tras la noticia de que no volvería a caminar. En su lista entran el astrofísico Stephen Hawking, quien sufrió de una esclerosis lateral amiotrófica que le redujo al máximo su capacidad de movilidad y habla; y Nick Vujicic, el orador motivacional australiano a quien le faltan brazos y pies.

Hoy, en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, Elio Bardi, sentado en su silla de ruedas, recuerda a esos maestros de la vida y muestra con orgullo su libro autobiográfico en cuya portada se lee ‘Un espíritu de pie’.

Leer sobre ellos me enseñó a ver la vida de otra manera cuando había entrado en depresión por el accidente, que me desconectó las piernas, pero me conectó el alma, el corazón y la mente. Me enseñó a ser solidario y a hacer todo con pasión.

Elio Bardi.