Así es ser Testigo de Jehová en tiempos de pandemia

Una actitud positiva se palpa hasta en la forma de vestir, el tan solo dejar la pijama y utilizar prendas cómodas pero formales ayudan a levantar el ánimo, según dos psicólogos entrevistados por EXPRESO.

Testigos de Jehová hicieron que una adolescente escuchara la grabación de su violación durante horas Leer más

Por lo general la ropa para estar en casa no incluye corbatas, sacos, ni tacos altos, ni un arreglo especial como si se va ir a una convención presencial de miles de personas. Sin embargo, los testigos de Jehová es lo que vienen haciendo desde que empezaron a tener sus reuniones semanales o las asambleas que son regionales, todo el país; o de circuito, sectores de una ciudad.

Por ejemplo el pasado domingo los miembros de la organización religiosa que viven en el sur de Guayaquil, como las ciudadelas Saiba, Morejón Almeida, Huancavilca, Maestro, Guangala y cooperativas de Malvinas tuvieron su asamblea de circuito.

“Cuando teníamos la convención en el salón de la asamblea, que queda en la vía a la costa y que tiene una capacidad para más de 2.000 personas, nos vestíamos formalmente y ahora que el programa lo vemos virtualmente, desde el hogar, lo seguimos haciendo, porque consideramos que el lugar donde recibimos la instrucción bíblica, el alimento espiritual, se vuelve un sitio formal para adorar a Jehová”, dice a EXPRESO José Alcántaro.

Los esposos Yessica y Ángel Rico en la asamblea virtual de los testigos de Jehová, en Guayaquil. Lina Zambrano

La ropa que los caracteriza es modesta, no necesariamente es lujosa solo es formal. “El programa que vemos en las asambleas o convenciones son parte de nuestra adoración a Jehová, así que nuestro deseo que nuestra apariencia honre a nuestro Dios, así demostramos que lo respetamos y le tenemos gran estima”, indica Yessica de Rico.

Cien mil testigos de Jehová vieron su asamblea desde un dispositivo este año Leer más

¿Influye esto en el ánimo? El psicólogo César Valcacer, catedrático de la universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), explica que solo la acción de cambiarse de vestimenta hace que exista una flexibilidad cerebral en el proceso del pensamiento, que ayuda a no tener un esquema rígido y ello permite que exista una adaptación a la nueva normalidad que marca la pandemia de la COVID-19. El acto de cambiarse de ropa, estar dispuesto y no ser rígido al escuchar un mensaje ayuda a liberar endorfinas, unas sustancias químicas que produce el organismo, estimula las zonas del cerebro donde se generan las emociones placenteras, que son clave para el bienestar y la felicidad. “Esto nos ayuda a sentir placer y disfrutar de la vida, pese a la situación que se experimenta por el coronavirus”, enfatiza.

El protocolo de cambiarse de ropa ayuda para cualquier actividad que se realice, hasta para el teletrabajo. Es más importante cuando la persona se alista para tener en encuentro con Dios, destaca la psicólaga Sandra Moreira.

Dato. En Ecuador hay 101.387 testigos de Jehová, de este número 30.814 están en la provincia del Guayas. Y en Guayaquil son 21.459 miembros.

Las convenciones en los diferentes circuitos de Guayaquil y en el resto del país se realizarán en lo que queda de 2020 y durante el 2021. Cada miembro de la organización recibe el link que le permite escuchar la asamblea titulada Alégrense a Causa de Jehová.

Entre las sugerencias que se brindan están no centrarse solo en los problemas personales, extender una ayuda al prójimo que no siempre debe ser con bienes, en este tiempo se requieren de las palabras de ánimo y del amor en acción, que puede ser desde ofrecerse a hacer las compras a adulto mayor, para que no se exponga a salir. El grupo se mantiene haciendo llamadas a los vecinos, para compartir un mensaje positivo.

Mensaje. Los testigos de Jehová se caracterizan por llevar el mensaje de la Biblia de casa en casa, en tiempo de la pandemia lo hacen virtualmente. En noviembre participaron en una campaña especial, a nivel mundial, para repartir el artículo ¿Qué hará el Reino de Dios? La obra se dio en 240 países y Ecuador también participó.

RELACIONADAS La convención de los testigos de Jehová se traslada a una plataforma virtual

Otra estrategia es meditar en la lectura de mensajes positivos como los que da la Biblia, además es ser buenos trabajadores, hijos, esposos, padres, vecinos ayudan a estar en paz con Dios y eso colabora a mantener una actitud positiva en medio de las dificultades que está generando el coronavirus.

El programa además anima a ser creativos para emprender en pequeños negocios, para quienes se han quedado sin empleo por la crisis económica post pandemia.