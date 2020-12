Mascarillas para coronavirus: OMS actualiza su guía de uso con estos consejos

Las mascarillas contra el coronavirus, patógeno causante de la enfermedad COVID-19, son una prenda esencial para combatir contra la pandemia. En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) brinda una serie de consejos o tips para su uso correcto y efectivo, los mismos que has sido actualizados recientemente.

Entre las novedades están que la OMS recomienda el uso de mascarillas en lugares cerrados mal ventilados, desaconseja el empleo de aquellas mascarillas que llevan válvula y detallan que las mascarillas de tela deben ser de tres capas de materiales distintos y especifica cuáles deben ser.

Más detalles sobre el correcto uso de las mascarillas para protegerse del coronavirus: no las deben utilizar los niños menores de 5 años, tampoco mientras se realicen ejercicios vigorosos. Y se recuerda: respetar siempre una distancia de seguridad.

¿Y dan más especificaciones sobre el uso de mascarillas de tela? Bien, el empleo de las mascarillas no médicas, aconseja la OMS, deber ser empleadas siempre en lugares cerrados (como en tiendas, centros de trabajo y escuelas), que no tengan una ventilación correcta si no se cuenta con una ventilación adecuada o no se puede respetar una distancia física de al menos un metro.

¿Y en los lugares al aire libre? El consejo de la OMS no ha cambiado en este aspecto: emplear mascarillas no médicas de tela, de tres capas y con un filtro en el medio, si no se puede guardar al menos un metro de distancia.

Aquí, un video sobre la efectividad de una mascarilla N95:

Vayamos con más detalles sobre el correcto uso de mascarillas contra el coronavirus, de acuerdo a los consejos actualizados de la OMS:

NO A LAS MASCARILLAS CON VÁLVULAS

Este tipo de mascarillas son llamadas también "mascarillas egoístas", debido a que solo protegen a los que la usan y no a las personas que están en su entorno.

Con estas mascarillas con válvula, empleadas sobre todo en contextos industriales y en el sector construcción, quien las usa puede expulsar aerosoles infectados con coronavirus o SARS-CoV-2, pudiendo contagiar a otros.

"No es peligroso para ti, pero simplemente anula el propósito" , explica el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.

¿DEBO USAR MASCARILLAS EN CASA?

Si llega una persona de visita (ajena al núcleo familiar)y la casa no cuenta con la ventilación necesaria, usa mascarilla. No importa que puedas mantener una distancia física de al menos un metro, usa mascarilla.

Eso sí, este contexto u otros, nunca olvides que hay más cosas que hacer más allá de usar mascarillas para protegerse del coronavirus. También debe haber un adecuado lavado de manos, respetar una distancia física de al menos un metro, evitar tocarse la cara, cubrirse al toser o estornudar, tener una ventilación adecuada en espacios cerrados, así como la realización de pruebas, rastreo de contactos, cuarentena y aislamiento.

¿DEBO USAR MASCARILLAS DURANTE EL EJERCICIO FÍSICO?

La OMS advierte que las personas no deben usar mascarillas durante una actividad física de intensidad vigorosa ya que estas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. La medida preventiva más importante es mantener la distancia de un metro mínimo con otras personas y asegurar una buena ventilación en el espacio donde se realizan los ejercicios.

La ventilación puede ser natural o artificial, siempre y cuando funcione correctamente y sea estable.

Nuevamente, esto no es lo único necesario. Si estás en un lugar en el que hay superficios u objetos de alto contacto (por ejemplo, un gimnasio), debe ser obligatoria su constante limpieza y desinfección.

Y hay que ser categóricos en esto: si esta medida no se puede realizar, debe considerarse el cierre temporal de las instalaciones.

¿LOS NIÑOS DEBEN USAR MASCARILLAS?

La OMS insiste en que niños y niñas menores de cinco años no deben utilizar mascarillas. Si los niños mayores a esas edad deben emplear o no, dependerá de un enfoque de riesgo.

Los factores a considerar en ese rango de edad incluyen la intensidad de la transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad, la capacidad del niño para cumplir con el uso apropiado de la mascarilla y la disponibilidad de una supervisión adulta adecuada, así como el entorno social y cultural local y los entornos específicos, como hogares con parientes ancianos o escuelas.

Sin embargo, los adolescentes de 12 años en adelante deben seguir las mismas indicaciones que se les da a los adultos.

Algunas particularidades: se debe considerar especial atención en casos de niños inmunodeprimidos o para pacientes pediátricos con fibrosis quística u otras enfermedades determinadas (por ejemplo, cáncer), así como para menores de cualquier edad con trastornos del desarrollo, discapacidades u otras condiciones de salud específicas que puedan interferir con el uso de la mascarilla.

LAS MASCARILLAS CONTRA EL CORONAVIRUS DE TRES CAPAS

Las máscaras fabricadas industrialmente deben cumplir con los umbrales mínimos relacionados con tres parámetros esenciales: filtración, transpirabilidad y ajuste. Presentan diferentes formas, como las de pliegue plano o las de 'pico de pato' y hay que elegir la que se ajuste mejor a la nariz, las mejillas y el mentón.

En el caso de las mascarillas de tela, aunque sean caseras, la OMS recomienda la estructura con tres capas (según el tejido utilizado), ya que cada una tiene su función: una capa interna de material hidrófilo u absorbente (como el algodón), otra externa con material hidrófobo no absorbente (como el poliéster) y una también hidrófoba intermedia (de polipropileno, por ejemplo), que mejora la filtración y retiene las gotitas.

La OMS insiste en desaconsejar las válvulas de exhalación porque omiten la función de filtración de la máscara de tela, lo que la hace inservible.

USO DE VISORES O CARETAS

Las caretas, visores o faceshields brindan protección solo a los ojos. Así, no deben considerarse como un equivalente a las mascarillas con respecto a la protección contra las gotas respiratorias. Los estándares de pruebas de laboratorio actuales solo evalúan estos protectores faciales por su capacidad para proteger los ojos contra salpicaduras químicas.

En el contexto de no disponibilidad o dificultades para el uso de una mascarilla no médica (en personas con deficiencias cognitivas, respiratorias o auditivas, por ejemplo), las pantallas faciales pueden considerarse como una alternativa, señalando que son menos efectivas que las mascarillas en cuanto a transmisión y prevención.

Si se van a utilizar protectores faciales, hay que asegurarse de que el diseño sea adecuado para cubrir los lados de la cara y debajo del mentón.

Al cierre de información, la pandemia del coronavirus o SARS-COV-2, causante del COVID-19 viene dejando un total de 64,5 millones de casos en todo el mundo. Ha habido 41,5 millones de personas recuperadas y cerca de 1,5 millones de muertos.