Johanna Kronfle retoma la ilusión de la Navidad

El verde intenso del pino y el ciprés colocados entre los adornos navideños generan calidez mientras se recorre la casa de Johanna Kronfle Muirragui (33). “La naturaleza me inspira”, dice mientras nos muestra zigzales (plantas) traídos de Cuenca y pequeños troncos que ha distribuido en la decoración de su hogar.

Aquello hace que se perciba un ambiente de serenidad mientras nos vamos adentrando a los espacios que vibran con la libertad, y las elecciones más personales de ella.

Con la naturalidad que la caracteriza revela a SEMANA cómo logró concretar su sueño de tener una florería y ser decoradora de eventos, rubros en los cuales su nombre destaca.

Cada actividad que emprende Johanna, la realiza con amor y fe. Miguel Canales LeÓn

Su experiencia en EE.UU.

A los 18 años viaja a New York donde radicó por diez años. Allí realizó sus estudios universitarios y pudo trabajar arduamente. Comenta que durante su estancia tuvo la oportunidad de conocer a Nathalie Kaplan quien descubrió el potencial de Johanna y le permitió laborar en su empresa dedicada a la organización de eventos.

“Realizamos trabajos para más de mil personas como la gala del Met, New Yorkers for Children, Robin Hood Hamptons Cup, entre otros. Durante ese tiempo también tuvimos la oportunidad de trabajar los eventos de casas de moda como Fendi, Óscar de La Renta, Christian Dior, Lauren Santo Domingo, etc. Ahí pude destacar mi habilidad en arreglos de flores”.

Tras cuatro años de arduo trabajo en la Gran Manzana decidió regresar a Ecuador a explayar su experiencia. Y a pocas horas de bajarse del avión, ya empezó a organizar una boda con todos los detalles que la caracterizan. La acogida fue tal que comenzaron a buscarla para que hiciera más. Así en el 2015 nació su emprendimiento Villa Gardenia. “Inicié haciendo los arreglos florales en la cocina de mi casa”, recuerda. Debido a que necesitaba más espacio abrió su primer local en Samborondón. ”Esa época fue dura porque a mi mamá le habían diagnosticado cáncer, entonces vivía entre Miami y Guayaquil, mientras la acompañaba a sus quimioterapias. Gracias a Dios la enfermedad fue superada”,comenta. Su fe y gratitud han hecho que toda prueba que la vida le depare, la haga más fuerte en todo ámbito. Actualmente cuenta con un gran personal que no bajó los brazos en tiempos de pandemia y con el cual Johanna sigue haciendo acogedor cada hogar o espacio que le toca decorar.

Pasión por lo que hace

A mediados de noviembre empezó su agenda de decoración navideña para sus clientes.”Este año por primera vez escogí un tono que predomine: el baby blue para que genere calma ante la situación de incertidumbre que ha generado la pandemia, y también para que la gente retome ese anhelo por la Navidad”.

Mientras la entrevista fluye, objetos religiosos se pueden observar en su entorno. “Soy muy apegada a Dios y a la Virgen, y creo mucho en el poder de la oración. Estoy donde estoy gracias a mi fe”, comenta.

Ese positivismo lo irradia también a su equipo. “La gente que trabaja conmigo es como una comunidad; que le pone corazón, gratitud y sobre todo, llena de aprendizaje, y este año hubo mucho de eso. Solo cuando hay amor las cosas funcionan”, concluye.

En el follaje de zigzales destaca dos soldados grandes. Miguel Canales León

Sus claves en Navidad

Johanna comparte sus tips al momento de decorar su hogar.

En la entrada hizo destacar un follaje de zigzales traídos desde Cuenca que combinó con esferas navideñas en color dorado. Los adornos principales fueron dos soldados en tamaño grande, y para los elementos secundarios optó porque sean en cantidad impar; por ejemplo, tres árbolitos pero en diferentes tamaños.

Sobre la mesa del buffet colocó un espejo para que dé un efecto clásico y asimismo claridad al ambiente. En la distribución, se priorizaron elementos naturales como pino y ciprés provenientes de la Sierra; asimismo candelabros de varias alturas para crear un efecto dinámico. En vajillas se alternaron los diseños y los cubiertos fueron envueltos en forma de abánico para que destaque el modelo de los mismos.

En la sala principal roba miradas el árbol navideño donde el secreto es la cantidad de luces. Los adornos fueron mínimos y variaron en tonos baby blue, blanco y dorado para que de un efecto fresco y no tan recargado.

Tip: El tono de Navidad protagónico debe combinar con las paredes o los muebles del hogar.

Personal

Guayaquileña de 33 años.

Estudió Administración de Empresas y Relaciones Internacionales en New York.

Su forma de innovar es uno de sus diferenciadores en la decoración.

Es la propietaria de Villa Gardenia, un lugar ideal para quiene buscan adornar su casa con flores, o regalar el detalle para alguien especial.