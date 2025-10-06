Bug global en Instagram y cambios en el feed generan quejas masivas de usuarios

Usuarios reportan que Instagram no muestra publicaciones en el feed. El bug se volvió viral en redes

Capturas muestran perfiles vacíos con el mensaje “Crea tu primera publicación”, como si fueran cuentas nuevas.

Miles de usuarios de Instagram reportaron en los últimos días que sus publicaciones desaparecieron y que el feed de inicio no muestra las fotos ni los videos de las cuentas que siguen. El error se volvió viral en redes como X y TikTok, donde las quejas se multiplican bajo frases como “¿Qué pasó con mis publicaciones?” o “Pensé que me habían bajado la cuenta”.

Un fallo de Instagram con varios días sin arreglo

El fallo comenzó a notarse desde el 4 de octubre, cuando decenas de usuarios compartieron capturas de pantalla mostrando sus perfiles vacíos, con el mensaje “Create your first post” (Crea tu primera publicación), como si se tratara de una cuenta recién abierta.

“Ahhhhh creí que era la única. Recién entré y me quedé pálida, creí que me habían bajado la cuenta o no sé... mis dibujos de 8 años se evaporaron en un segundo”, escribió la usuaria @2scariett2 en TikTok.

“Estoy así desde ayer, primero no me dejaba entrar a Instagram y ahora no puedo ver publicaciones”, agregó @Darii, mientras que otra usuaria, Alexa, aseguró que “lleva tres días así y no dan solución. Están callados”.

El feed de inicio tampoco muestra fotos ni videos de las cuentas seguidas, generando confusión y quejas masivas. CANVA

Otros usuarios explicaron que el error también impide ver las publicaciones de las personas que siguen: “Sii, tampoco me deja ver las publicaciones de mis cantantes favoritos o amigos”, escribió Jeongin.

“Todos tenemos el mismo problema”



Usuarios de todo el mundo reportan que sus publicaciones desaparecieron de Instagram sin explicación oficial. CANVA

El tema se volvió tendencia en TikTok, con miles de visualizaciones y más de 400 comentarios por video. Algunos usuarios bromearon con la idea de que “hackearon Instagram”, mientras otros ofrecieron soluciones caseras.

“Oigan, todos tenemos el mismo problema”, comentó Saris, en un video que ya acumula más de 600 reacciones.

“Yo me salí de la versión beta y se me solucionó. Desinstalé la aplicación y la volví a instalar”, compartió Rocío Rodríguez, una de las pocas que afirmó haber recuperado su cuenta con ese método.

Sin embargo, no todos tuvieron suerte:



“Ya lo hice y no me funcionó”, respondió @mimi :3, mientras otra usuaria resumió la frustración colectiva: “Me pasa lo mismo”.

¿Qué está pasando con Instagram?



Aunque Meta —la empresa dueña de Instagram— no ha emitido un comunicado oficial, el portal especializado PiunikaWeb y los reportes de DownDetector confirman un incremento global de fallas desde el viernes 3 de octubre.

El problema parece afectar tanto a cuentas personales como profesionales, y se relaciona con un bug del servidor que impide sincronizar publicaciones antiguas con la vista del perfil. En algunos casos, los usuarios aún pueden ver su contenido desde otro dispositivo o versión web, pero no desde la app móvil.

My Instagram is down or buggy right now. I can't see anyone's feed, and my own posts have disappeared from my profile, even though my friend says they can still see them on their account.#instagramdown pic.twitter.com/zUTU0GLYav — mipannnnn (@Reejeon97) October 4, 2025

Además, coinciden las fechas con las pruebas internas que Instagram realiza para priorizar los Reels y las recomendaciones automáticas por IA en el inicio, lo que ha modificado el orden y visibilidad de las publicaciones tradicionales.

¿Qué hacer si tu perfil aparece vacío?



Hasta que Meta confirme la causa del error, los usuarios recomiendan algunas acciones que podrían servir temporalmente:

Salir del programa beta de Instagram, si estás inscrito.

Desinstalar y volver a instalar la aplicación desde Google Play o App Store.

Revisar si el contenido aparece desde otro dispositivo o navegador web.

Verificar la versión de la app y actualizarla a la más reciente.

Reportar el fallo desde la sección “Ayuda: Reportar un problema” dentro de Instagram.

Un bug que reaviva la discusión sobre el feed



Más allá del fallo técnico, las quejas también apuntan a una sensación general: cada vez más usuarios sienten que Instagram ya no muestra lo que realmente quieren ver.

El algoritmo prioriza Reels y contenido recomendado por IA sobre las fotos de las personas que los usuarios siguen, lo que ha provocado confusión y descontento.

Mientras tanto, las redes se llenan de mensajes de desesperación y memes sobre la “desaparición colectiva” de publicaciones.

“Creí que me habían hackeado, pero parece que todos estamos igual”, resume una usuaria desde Ecuador.

