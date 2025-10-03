Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Gemini Home
Gemini for Home reemplaza al Asistente de Google y transforma la interacción con dispositivos inteligentes en el hogar.CANVA

Gemini for Home: el nuevo asistente de Google que transforma la vida doméstica

Google lanza Gemini for Home, una IA que reemplaza al Asistente y revoluciona el hogar inteligente

Google presentó oficialmente Gemini for Home, su nuevo asistente de inteligencia artificial diseñado para transformar la experiencia en el hogar. Este sistema sustituye al tradicional Google Assistant en altavoces, pantallas y dispositivos inteligentes, apostando por una interacción más natural, contextual y proactiva.

La actualización, disponible desde el 1 de octubre de 2025, incluye una versión completamente rediseñada de la aplicación Google Home, nuevas funciones conversacionales y una línea de hardware optimizada para Gemini. El objetivo: convertir cada casa en un entorno más conectado, eficiente y personalizado.

(Te invitamos a leer: Cómo usar Nano Banana, la nueva IA de Google para mejorar tus fotografías)

A diferencia del asistente anterior, Gemini for Home permite mantener conversaciones fluidas sin repetir comandos. Comprende el contexto de preguntas sucesivas, responde con voces más realistas y anticipa necesidades cotidianas como agregar ingredientes a una lista de compras o ajustar luces y temperatura según preferencias.

La función Gemini Live permite charlas continuas sin necesidad de activar el asistente cada vez, ideal para planificar recetas, eventos o resolver dudas domésticas con naturalidad.

RELACIONADAS

Una app más rápida y confiable

La nueva aplicación Google Home fue reconstruida desde cero. Ahora carga hasta un 70% más rápido en dispositivos Android y reduce fallos en casi un 80%. Su diseño se simplifica en tres pestañas: Inicio, Actividad y Automatizaciones, y centraliza el control de dispositivos Nest sin necesidad de cambiar entre apps.

Con Ask Home, los usuarios pueden controlar múltiples dispositivos, crear automatizaciones complejas y buscar clips de video con lenguaje natural, como '¿dejé la puerta del auto abierta?'.

RELACIONADAS

Cámaras que entienden el contexto

Google Home
Las nuevas cámaras Nest, optimizadas para Gemini, interpretan escenas cotidianas y generan alertas con contexto narrativo.GOOGLE BLOG
Gemini vs ChatGPT

Gemini vs ChatGPT: el modelo Nano Banana pone a Google en el centro de la batalla IA

Leer más

Las nuevas Nest Cams y Doorbell, optimizadas para Gemini, detectan movimiento e interpretan lo que ocurre. En lugar de alertas genéricas, el sistema puede informar que 'Robin camina con flores' o 'un repartidor dejó un paquete', ofreciendo una narrativa completa de lo que sucede en casa.

La función Home Brief resume horas de video en segundos y permite encontrar momentos específicos con preguntas simples.

Con Gemini for Home, Google redefine la interacción con el hogar inteligente. Este asistente comprende, anticipa y acompaña la vida cotidiana con mayor precisión y humanidad. 

Desde comandos complejos hasta conversaciones espontáneas, la IA se convierte en un aliado doméstico que aprende y evoluciona con cada usuario.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "Venezuela se respeta": Maduro afina mecanismos de defensa con ejercicio organizativo

  2. ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro revela tráiler final y confirma estreno

  3. Kunturñawi, el festival que lleva cine ecuatoriano a públicos sin salas comerciales

  4. Pablo Muentes: ¿Qué decidió Corte Nacional sobre pedido de dejar La Roca?

  5. Terror, acción y drama: los imperdibles de octubre en DGO

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  4. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos