Black Friday online vs. tiendas físicas: dónde conviene comprar

Descubre dónde conviene comprar en el Black Friday en Ecuador: ¿online o en tiendas físicas? Compara ventajas y desventajas

Descubre si en este Black Friday 2025 te conviene más comprar online o en tiendas físicas según tus necesidades.

La temporada navideña ya se siente en Ecuador, y con ella llega la clásica pregunta: ¿dónde conviene comprar los regalos de Navidad y Año Nuevo? Con la llegada del Black Friday 2025, que se celebrará el viernes 28 de noviembre, muchos se preparan para aprovechar las mejores ofertas, pero surge la duda: ¿vale más la pena ir a la tienda o comprar desde casa?

Este evento, también conocido como viernes negro, nació en Estados Unidos en los años 60, justo después del Día de Acción de Gracias, para impulsar las ventas antes de las fiestas. Hoy, se ha convertido en un fenómeno global que reúne descuentos irresistibles tanto en tiendas físicas como en plataformas online.

Te invitamos a leer | Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para decidir cuál opción es mejor.

Comprar en tiendas físicas: lo que gana y lo que pierde

Ir al almacén tiene sus ventajas:

Asesoramiento en persona: los vendedores pueden ayudarte a elegir productos y ofrecer recomendaciones útiles. Usar todos los sentidos: tocar, probar y mirar los productos permite evaluar mejor la calidad. Seguridad en la compra: ves exactamente lo que llevas y evitas sorpresas desagradables o defectos ocultos.

Pero también hay desventajas:

Horarios limitados: los almacenes tienen apertura y cierre fijos. Tiempo de desplazamiento: el tráfico y el ruido pueden generar estrés. Filas largas: las multitudes del Black Friday pueden retrasar tu compra y agotar la paciencia.

Es decir que, comprar en tiendas físicas es ideal si quieres ver el producto antes de llevarlo y no te importa lidiar con aglomeraciones.

Los centros comerciales en Ecuador suelen registrar grandes aglomeraciones durante el Black Friday 2025. Imagen Generada con IA

Comprar online: cómodo, rápido y con descuentos exclusivos

Hacer tus compras desde el celular o la computadora también tiene grandes ventajas:

Más formas de pago: tarjetas de débito o crédito, transferencias y otras billeteras virtuales. Comodidad total: compras desde casa sin tráfico ni filas. Descuentos exclusivos online: muchas marcas ofrecen rebajas adicionales por compras digitales.

Pero hay que tener en cuenta algunos puntos:

Costos de envío: en algunos casos, el precio final sube por la entrega. Tiempo de espera: el producto puede tardar días o semanas en llegar. Riesgo en la elección: la imagen en la web puede diferir del producto real, aunque algunas tiendas ofrecen fotos o videos extra para confirmar.

RELACIONADAS Esta es la lista actualizada de bonos del gobierno en Ecuador y cómo obtenerlos

Black Friday 2025: ¿dónde conviene comprar?

La respuesta depende de varios factores:

Tipo de producto: ropa, tecnología o juguetes pueden requerir verificación presencial; otros artículos funcionan igual en línea. Disponibilidad e inmediatez: si necesitas el regalo rápido, la tienda física puede ser mejor; si quieres comodidad y ahorrar tiempo, la web gana. Ofertas y descuentos: compara precios en línea y en tienda para encontrar la mejor opción.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.