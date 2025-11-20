Black Friday: celulares gama media en los que te conviene invertir

Si estás buscando un celular de calidad sin vaciar tu billetera, este es el momento ideal para hacer una compra inteligente

El Black Friday 2025 ya está cerca y, como cada año, se espera que los consumidores se lancen a la caza de las mejores ofertas. Entre los productos más codiciados se encuentran los teléfonos celulares, especialmente aquellos de gama media, que combinan un excelente rendimiento con precios más accesibles. Si estás buscando un celular de calidad sin tener que vaciar tu billetera, este es el momento ideal para hacer una compra inteligente.

¿Qué celulares de gana media comprar en Black Friday?

A continuación, te presentamos algunos de los mejores modelos de celulares que están disponibles en el Black Friday y en los que realmente vale la pena invertir.

Samsung Galaxy A54 5G

El Samsung Galaxy A54 5G es uno de los teléfonos más recomendados en la gama media este año. Con una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, ofrece una experiencia visual fluida y vibrante, ideal para ver videos o jugar. Su procesador Exynos 1380, combinado con 6 GB o 8 GB de RAM, garantiza un rendimiento ágil y sin interrupciones. Además, su sistema de cámaras, con una principal de 50 MP, asegura fotos de calidad, incluso en condiciones de baja luz.

Samsung Galaxy A54 5G. Samsung

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi se ha consolidado como una marca líder en la gama media por ofrecer teléfonos con características de gama alta a precios competitivos. El Redmi Note 12 Pro no es la excepción. Con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, este dispositivo ofrece una calidad visual excelente. Su procesador MediaTek Dimensity 1080, junto con sus 6 GB o 8 GB de RAM, lo convierten en una opción ideal para tareas multitarea y juegos ligeros.

La cámara principal de 50 MP, que incluye un sensor Sony IMX766, asegura fotos de gran calidad, especialmente en condiciones de buena luz.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Xiaomi

Motorola Moto G73 5G

Motorola ha sido un referente en la gama media por ofrecer teléfonos con un equilibrio perfecto entre precio y rendimiento. El Moto G73 5G es un modelo que destaca por su procesador MediaTek Dimensity 930, lo que le permite un rendimiento fluido y rápido en tareas diarias y juegos moderados. Su pantalla IPS LCD de 6,5 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz también proporciona una experiencia visual agradable.

El Moto G73 5G tiene una cámara principal de 50 MP y una ultra gran angular de 8 MP, lo que lo convierte en una opción sólida para aquellos que disfrutan de la fotografía móvil sin necesidad de gastar mucho dinero.

Motorola Moto G73 5G. Smart GSM

Realme 11 5G

Realme es una marca que ha crecido rápidamente en la gama media, destacando por ofrecer características de alta gama a precios muy competitivos. El Realme 11 5G es un claro ejemplo de ello. Este dispositivo tiene una pantalla AMOLED de 6,72 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una experiencia visual fluida. Su procesador MediaTek Dimensity 6100+, combinado con 6 GB o 8 GB de RAM, permite un rendimiento estable y rápido en todo tipo de aplicaciones.

La cámara principal de 64 MP es uno de los puntos fuertes del Realme 11 5G, brindando fotografías nítidas y detalladas.

Realme 11 5G. Smart GSM

Oppo A78 5G

Oppo ha logrado posicionarse como una de las marcas más populares en el segmento de gama media. El Oppo A78 5G es un teléfono que ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, diseño y precio. Con una pantalla IPS LCD de 6,56 pulgadas, procesador MediaTek Dimensity 700 y 8 GB de RAM, el A78 5G se maneja con fluidez en las tareas diarias y aplicaciones de uso común.

Además, su cámara principal de 50 MP y su batería de 5.000 mAh ofrecen una experiencia de usuario satisfactoria, tanto para quienes disfrutan de la fotografía como para aquellos que necesitan una autonomía prolongada.

Oppo A78 5G. mercado libre

Huawei Nova 10 SE

Aunque las restricciones en algunas regiones afectaron a Huawei en los últimos años, la marca sigue siendo una opción sólida en la gama media. El Huawei Nova 10 SE destaca por su diseño elegante y su excelente desempeño. Con una pantalla OLED de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz, ofrece una experiencia visual agradable y colores vibrantes.

Su procesador Qualcomm Snapdragon 680 y 8 GB de RAM permiten un rendimiento rápido y sin problemas, incluso al ejecutar múltiples aplicaciones. La cámara principal de 108 MP es impresionante en términos de detalle y calidad de imagen, lo que hace que este teléfono sea ideal para quienes buscan una cámara potente.

Huawei Nova 10 SE. Huawei

