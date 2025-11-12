Black Friday: las páginas con mejores promociones en ropa y calzado

El Viernes Negro es una buena oportunidad para renovar el clóset. Revisa aquí donde puedes comprar

El gran evento de compras del año ya tiene fecha en Ecuador: el Black Friday se celebrará oficialmente el viernes 28 de noviembre de 2025. Muchas tiendas ya se están adelantando — con promociones que comienzan días o incluso semanas antes — para captar a los compradores.

Te mostramos algunas de las mejores páginas online donde encontrar ofertas en ropa y calzado en Ecuador y damos consejos para aprovecharlas al máximo.

Tiendas de ropa y calzado que ofrecerán descuentos

En su portal ecuatoriano la marca anuncia descuentos de hasta el 50 % en prendas de moda femenina durante su campaña de Black Friday. Ideal para encontrar vestidos, jeans, accesorios y renovar tu armario. Debes tener en cuenta verificar bien tallas, envío y políticas de devolución antes de comprar.

La tienda online de Mango en Ecuador ya muestra su “Black Weekend” con envío gratis para compras superiores a $60. Es una buena opción si buscas ropa de estilo moderno y calzado complementario.

Especializada en calzado y accesorios, ALDO anuncia descuentos del 30 % en toda la tienda y hasta 50 % en mercadería seleccionada para su campaña de Black Friday. Ideal para renovar zapatos, sandalias o bolsos.

RELACIONADAS Amazon Bazaar llega a Ecuador para competir con Temu y AliExpress

En su sección “Black Days”, la tienda apuesta por descuentos entre 30 % y 50 % en ropa (hombres, mujeres y niños). Perfecta si buscas prendas más básicas y cotidianas.

El gigante asiático SHEIN, conocido por su amplio catálogo y precios competitivos, anuncia promociones globales de hasta 80 % de descuento durante el Black Friday. Desde Ecuador se puede comprar directamente en shein.com o desde su aplicación, con envíos internacionales que suelen tardar entre 15 y 20 días. Es importante revisar las políticas de devolución y los costos de envío antes de confirmar la compra.

La plataforma Temu, que ha ganado popularidad en 2024 y 2025 por sus precios extremadamente bajos, también participará en el evento con rebajas de hasta 90 % en ropa, calzado y accesorios. Sin embargo, las entregas pueden tardar más que en otras tiendas, por lo que conviene comprar con anticipación.

¿El bono navideño es el último beneficio obligatorio de 2025? Esto debes saber Leer más

Esta cadena ecuatoriana es una de las más esperadas durante el Black Friday. En su sitio web ya se anuncian descuentos en moda, calzado y accesorios, además de facilidades de pago con tarjetas de crédito locales. Es una opción confiable para quienes prefieren comprar dentro del país y recibir el pedido en pocos días.

En conclusión, el Black Friday 2025 en Ecuador promete grandes oportunidades para renovar el clóset. Ya sea en tiendas locales o en plataformas internacionales, la clave está en comparar, anticiparse y comprar con criterio para que los descuentos sean realmente provechosos.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO