Amazon Bazaar llega a Ecuador para competir con Temu y AliExpress

Amazon ha lanzado su nueva aplicación Amazon Bazaar, que estará disponible en Ecuador junto a otros países de América Latina, con el objetivo de ofrecer productos chinos baratos y competirá con gigantes como Temu y AliExpress. Esta app independiente se presenta como una plataforma con una amplia variedad de artículos, desde ropa y accesorios hasta electrónicos y productos para el hogar, todos a precios muy bajos.

La aplicación se lanzó después de que Amazon integrara una sección similar en su plataforma principal, conocida como Amazon Haul, que debutó en noviembre de 2024. Debido al éxito obtenido, la empresa decidió dar el siguiente paso y crear una app exclusiva bajo el nombre Amazon Bazaar, disponible ahora en países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominicana.

¿Qué ofrece Amazon Bazaar?

Amazon Bazaar promete cientos de miles de productos fabricados en China, muchos de los cuales no superan los $10 dólares. Al igual que sus competidores, ofrece secciones de ofertas y descuentos, además de funciones interactivas como sorteos y promociones especiales. Los usuarios podrán disfrutar de la experiencia de compra usando su cuenta de Amazon, lo que facilita el pago y asegura la calidad de los productos.

Lo que diferencia a Bazaar de otras plataformas es que la compra se realiza dentro del ecosistema Amazon, lo que brinda seguridad y confianza, ya que todos los productos están sujetos a las rigurosas verificaciones de calidad y cumplimiento de la empresa. Además, Amazon ofrece entrega gratuita para compras que superen el mínimo de compra local y garantiza tiempos de entrega de dos semanas o menos, con la opción de devoluciones gratuitas dentro de los primeros 15 días.

Productos que puedes encontrar dentro de la aplicación.

Posibles inconvenientes

Aunque la propuesta suena atractiva, es importante tener en cuenta que las compras realizadas en Amazon Bazaar pueden generar cargos adicionales por impuestos de importación, que varían según el país. En Ecuador, es de $20. Además, aunque el catálogo de productos es extenso, aún no llega a la amplitud de opciones de plataformas como AliExpress, especialmente en categorías de productos más especializados o de mayor precio.

Disponibilidad y descarga

Amazon Bazaar ya está disponible para descarga en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android en países como Ecuador, Argentina, Perú, Costa Rica, República Dominicana, entre otros. Si no vives en uno de estos países, aún puedes acceder al catálogo desde la aplicación principal de Amazon, buscando "Bazaar" o "Haul" en la barra de búsqueda.

Con la llegada de Amazon Bazaar a Ecuador, los consumidores tienen ahora una nueva opción para comprar productos chinos a precios bajos, con la confianza que ofrece la plataforma de Amazon y la posibilidad de disfrutar de una experiencia de compra más segura y ágil.

