Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

Referencial. El último feriado de 2025 es por Navidad.
Referencial. El último feriado de 2025 es por Navidad.canva

Feriados en Ecuador: Esta es la última fecha de descanso de 2025

A Ecuador solo le queda un descanso nacional obligatorio este 2025

El año 2025 está por concluir, y con ello se acerca el último feriado nacional de Ecuador. Muchos ciudadanos ya se encuentran anticipando y organizando sus planes para disfrutar del merecido descanso en diciembre, especialmente con la llegada de las celebraciones de Navidad.

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Turismo, el siguiente feriado nacional corresponderá al jueves 25 de diciembre, fecha que permanecerá fija y no será trasladada, lo que permitirá a los ecuatorianos disfrutar de un día completo para compartir en familia y celebrar estas fiestas.

Fátima Bosch, Miss Universe México 2025.

Miss Universe 2025: Nawat se disculpa tras polémica con Miss México

Leer más
RELACIONADAS

Tradiciones navideñas

Navidad en Ecuador no solo es una fecha de descanso, sino también una fecha de tradiciones especiales para compartir en familia la cena navideña .

Para aquellos que planean disfrutar de este feriado en casa, puede ser una excelente oportunidad para hacer planes con seres queridos, disfrutar de la gastronomía navideña tradicional como el pan de Pascua y el pavo, o simplemente relajarse y recargar energías para el próximo año.

Referencial. Cena por celebración de Navidad.
Referencial. Cena por celebración de Navidad.Cortesía
RELACIONADAS

Otros feriados

Aunque la Navidad será el último feriado nacional, algunas ciudades tienen descansos locales antes de fin de año. En Quito, por ejemplo, el 6 de diciembre se celebra el aniversario de la capital. Al caer en sábado, el descanso se traslada al viernes 5 de diciembre y será obligatorio solo para los habitantes de la ciudad.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Independiente del Valle: la fecha en que podría gritar campeón de LigaPro 2025

  2. Feriados en Ecuador: Esta es la última fecha de descanso de 2025

  3. Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

  4. Más de 4.500 cosméticos caducados fueron decomisados en un mercado del sur de Quito

  5. Cierre en la Av. Juan Tanca Marengo: estas son las rutas alternas en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Muere el actor ecuatoriano Mimo Cava en Guayaquil: esta fue la causa

  2. Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC

  3. ¿Qué pasará con tu número y plan Movistar tras la compra de Tigo en Ecuador?

  4. Un tren de 350 km/h pondrá a este país latinoamericano entre los más avanzados

  5. Fundación Siglo XXI cerró la piscina de la Coviem por incidentes con usuarios

Te recomendamos