Feriados en Ecuador: Esta es la última fecha de descanso de 2025

El año 2025 está por concluir, y con ello se acerca el último feriado nacional de Ecuador. Muchos ciudadanos ya se encuentran anticipando y organizando sus planes para disfrutar del merecido descanso en diciembre, especialmente con la llegada de las celebraciones de Navidad.

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Turismo, el siguiente feriado nacional corresponderá al jueves 25 de diciembre, fecha que permanecerá fija y no será trasladada, lo que permitirá a los ecuatorianos disfrutar de un día completo para compartir en familia y celebrar estas fiestas.

Tradiciones navideñas

Navidad en Ecuador no solo es una fecha de descanso, sino también una fecha de tradiciones especiales para compartir en familia la cena navideña .

Para aquellos que planean disfrutar de este feriado en casa, puede ser una excelente oportunidad para hacer planes con seres queridos, disfrutar de la gastronomía navideña tradicional como el pan de Pascua y el pavo, o simplemente relajarse y recargar energías para el próximo año.

Referencial. Cena por celebración de Navidad. Cortesía

Otros feriados

Aunque la Navidad será el último feriado nacional, algunas ciudades tienen descansos locales antes de fin de año. En Quito, por ejemplo, el 6 de diciembre se celebra el aniversario de la capital. Al caer en sábado, el descanso se traslada al viernes 5 de diciembre y será obligatorio solo para los habitantes de la ciudad.

