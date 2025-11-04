Miss Universe 2025: Fátima Bosch permanece en competencia y Nawat pide disculpas

Tras la polémica entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, y los rumores sobre la posible cancelación del Miss Universe 2025, la candidata representante de México anunció que continuará en la competencia y el certamen seguirá adelante con las actividades planeadas.

Luego del altercado entre la Miss Universe México y el presidente del Miss Grand International, quien también es coorganizador del Miss Universe 2025, este último salió a aclarar varios puntos a raíz del incidente. Mediante un nuevo en vivo en TikTok, destacó que alrededor de 20 países se han negado a grabar videos para los patrocinadores, y que es él quien asume estos gastos. Por ello, expresó que espera que las delegadas graben como una forma de "recuperar parte de la inversión".

¿Qué dijo Nawat sobre Fátima Bosch?

En relación con el altercado con Miss México, comentó: "Durante la ceremonia de colocación de bandas, llamé a seguridad porque me sentí incómodo", y añadió que temía que pudiera ocurrir algo en su contra. Aseguró que se disculpó personalmente con las 75 candidatas que permanecieron en el salón tras el incidente.

Además, mencionó que le gusta México como país, pero que la situación actual es complicada y difícil de manejar. Sin embargo, pidió que no se preocupara por Miss México, asegurando que él mismo se encargará de ella y que "estará bien".

Por su parte, Fátima dejó saber que continuará en la competencia tras la imposición de las bandas. “Estamos iniciando el certamen y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine aquí para ser una voz para todas las mujeres y las niñas que luchan por causas”, afirmó.

Finalmente, Nawat ofreció disculpas a los fanáticos del certamen y pidió compresión recordando que ha tenido problemas diarios en los tres días que van de concentración. También dejó saber que de ahora en adelante las candidatas son libres de elegir si desean o no grabar videos.

¿Qué pasó en el Miss Universe 2025?

