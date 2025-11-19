Black Friday: los productos de skincare que puedes encontrar en descuento

Conoce las mejores ofertas de skincare para Black Friday. Sérums, cremas, mascarillas y dispositivos faciales con descuentos

Durante Black Friday 2025, cremas, sérums y mascarillas están entre los productos más buscados.

A pocos días del Black Friday 2025, el cuidado de la piel vuelve a colocarse entre las categorías más buscadas por los consumidores latinoamericanos. En Ecuador, donde el interés por rutinas de belleza accesibles ha crecido en los últimos años, las miradas están puestas tanto en comercios locales como en plataformas internacionales que ofrecen envíos a la región.

Este año, distintas tiendas han comenzado a publicar sus primeras rebajas en skincare, con ofertas que incluyen desde limpiadores básicos hasta dispositivos tecnológicos para el rostro.

Un Black Friday marcado por compras anticipadas

Aunque el evento central será el 28 de noviembre, varias cadenas extranjeras iniciaron promociones previas. En tiendas de Estados Unidos (como Ulta Beauty) se registran descuentos que van del 20 % al 40 % en productos que suelen tener alta demanda en Latinoamérica. Entre ellos aparecen sérums reparadores, cremas hidratantes y esencias coreanas, categorías que en los últimos meses han ganado presencia en redes sociales y buscadores.

Comercios internacionales que hacen envíos a la región también han reactivado sus campañas para el Viernes Negro. UNICSKIN, una marca de dermocosmética conocida por combinar fórmulas científicas con dispositivos tecnológicos, anunció rebajas en máscaras LED, sérums y cremas especializadas. Aunque el costo de envío puede variar según el país, la marca sí permite compras desde Ecuador.

Productos de skincare con descuento para Black Friday 2025

1. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

En Ulta Beauty está en descuento por su venta anticipada, según Who What Wear.

Este sérum con baba de caracol (“snail mucin”) es famoso por su capacidad para hidratar y “reparar” la piel, especialmente útil si tienes la barrera cutánea comprometida.

El precio reportado en Ulta: unos $ 18 durante la promoción, según la lista de ofertas.

Si vas a comprarlo desde Ecuador, revisa los costos de envío y posibles impuestos de importación, pues pueden subir el valor final.

2. NuFACE Mini+ Microcurrent Starter Kit

Este dispositivo de microcorriente facial aparece en las ofertas tempranas de Ulta.

Precio reducido: aproximadamente $ 188 (antes $ 250), según Who What Wear.

Es útil para reafirmar el rostro, estimular los músculos faciales y mejorar la absorción de los productos que aplicas después.

El Black Friday impulsa la venta de productos de belleza y cuidado facial con promociones especiales. Canva

3. Medicube PDRN Pink Peptide Serum

También parte de la preventa de Ulta. Según Marie Claire, el sérum está rebajado a $ 14,70 desde $ 21.

El PDRN es un ingrediente regenerador, muy usado en rutinas “anti-edad” o para pieles que necesitan reparación.

4. Paula’s Choice – 25 % Vitamina C + Glutatión

En la semana de Black Friday de Paula’s Choice, hay un 20 % de descuento en su suero de vitamina C al 25 % + glutatión, según su web oficial.

Este tipo de tratamiento es ideal para manchas, tono desigual y para dar luminosidad a la piel.

Como es una tienda europea (o al menos con presencia en varios países), debes verificar si el envío a Ecuador es directo o si necesitas usar un casillero internacional.

5. Nu Skin ageLOC LumiSpa iO (Rose Gold)

Nu Skin también tiene ofertas para Black Friday en su sitio: su kit de limpieza “LumiSpa iO Rose Gold” aparece entre sus promociones.

Es un dispositivo de limpieza facial que ofrece un “spa en casa”, con pulsaciones para limpiar poros y mejorar la textura de la piel.

6. Cosmética coreana en Lumissence

La tienda online Lumissence.com tiene un 40 % de descuento en marcas coreanas como Benton y The Skin House.

Ofrecen esencias, tónicos y mascarillas coreanas con descuento, lo que puede ser una oportunidad si buscas productos K-beauty.

En su promoción indican que, para pedidos mayores a ciertos valores (en euros) ofrecen envío gratis, lo cual podría compensar para importar a Ecuador.

