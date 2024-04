Fernanda Vélez: la reconocida ex virreina regresa con un look renovado

Con un look renovado, Fernanda Vélez ha empezado a potenciarse como CEO en su agencia de comunicación

Ejercicios, dieta, pero sobre todo, amor propio. Esa fue la fórmula de Fernanda Vélez para lucir una imagen renovada. La virreina de Guayaquil 2021 y CEO de la agencia FV Comunicación viene atravesando un año de transformaciones de adentro hacia afuera.

(SIGUE CON: ¿Quién es la nueva Miss Grand Ecuador?: su historia y su look)

“Si hablamos de números son 30 libras las que bajé”, menciona. Y en cuanto a imagen, dejó atrás los tintes de cabello para recuperar su tono rubio natural, y se arriesgó a usar más tendencias.

Nicole Pinilla: “No me dejo llevar por las tendencias” Leer más

“La ropa te ayuda a transmitir lo que tú eres y la actitud es un plus”, añade. Eso le ha permitido acaparar la atención de marcas ecuatorianas que hoy la tienen como imagen, entre esas Moi y Genovesa, así como también de productoras de TV donde ha podido sumar experiencias como animadora invitada en el programa Noticias de la mañana de RTS. Consciente del poder de la moda, dialogó con SEMANA sobre sus claves al vestir.

Fernanda Vélez es 'team' elegante

Lleva la esencia de una mujer a la vanguardia. Puede lucir una crop top de maxiflor con un falda durante un evento en el día, y cambiar por un glamuroso vestido de flecos cuando se acerca la noche.

“En el día a día me gusta sentirme natural, con mi cabello corto y casi nada de makeup pero cuando se trata de producciones o eventos suelo usar extensiones de cabello y looks muy elegantes”, menciona.

En cada estilismo el color es el elemento predominante, pues prefiere los looks llanos, es decir, sin estampados. De la rueda cromática, los pasteles fueron quedando a un lado (a raíz que dejó de ser virreina) y dio paso a los vibrantes, teniendo el rojo como su favorito.

Para componer esos outfits se inclina por el diseño local. “Me gustan los diseños de Moi, de Alex Franco, en joyas Luz Marina Jara, Estefi Wright y en calzado Anama”, enumera.

La ex virreina de Guayaquil tuvo un cambio de 180 grados en la imagen

“En el 2023 hubo una temporada que no me sentía a gusto con mi cuerpo. Por mi tipo de silueta me engordo más en las caderas y piernas y lo que hice fue disciplinarme”.

Empezó otra versión de Fernanda. Cortó su cabello hasta la altura de los hombros y poco a poco se animó a utilizar ropa que antes evitaba.

“Necesitaba potenciar mi perfil no solo como CEO, sino también de creadora de contenidos y comunicadora, porque creo que preparación e imagen tienen que ir de la mano”, explica.

La ropa holgada que ocultaba su cuerpo quedó en el pasado. “Este cambio de look fue una transición de dejar una etapa atrás e iniciar una mucho mejor”, concluye.

Esta es la nueva faceta de Fernanda Vélez Miguel Canales

Este es el estilo que maneja Fernando Vélez

Marca intenacional favorita: Versace. Truco de estilismo: Para disimular las caderas luzco vestido estilo A y pantalón corte recto y de talle a la cintura. Infaltable: Siempre llevo argollas, anillos y cadenas doradas. Perfume: Libre, de Yves Saint Laurent. Cómo mantiene su figura: Me ejercito haciendo 45 minutos de cardio, rutinas de pesas y abdominales. Y tengo una dieta con déficit calórico. Pieza protagónica: Una minicartera de flores en 3D.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!