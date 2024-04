¿Quién es la nueva Miss Grand Ecuador?: su historia y su look

Con más de 15 años en el mundo del modelaje, María José Vera pasó al de los reinados y ha sido coronada como la Miss Grand Ecuador 2024. Su trayectoria en las pasarelas se nota en su caminar seguro y elegante, haciendo que sus 1,78 m de estatura resalten en el escenario.

Mientras su agenda se divide entre los preparativos para viajar en octubre a Myanmar (Birmania) y representar al país, dialogó con SEMANA sobre sus favoritos al momento de armar sus outfits que tanto gusta en redes sociales como en eventos.

La nueva Miss Grand Ecuador define su estilo como clásico

Su gusto al vestir dice que viene de una transición hacia el amor propio.

“En mi adolescencia era poco femenina al vestir. Y tenía cierta inseguridad por mi altura. Eso me hizo buscar espacios donde pueda ganar confianza y lo encontré en cursos de modelaje”.

Conoce más sobre su historia y qué elije a la hora de vestirse CARLOS KLINGER

De la mano de Denise Klein se fue preparando en etiqueta, pasarela e imagen y, de a poco, se adentró en el mundo de lo fashion hasta que definió su estilo.

Lo describe como clásico, donde predominan los colores neutros y cortes elegantes que no pasan de moda, aun con los cambios de temporadas.

Pero de vez en cuando sale de su zona de confort y se anima a los tonos vibrantes como el rojo, sobre todo en los reinados. Empezó representando al país en el Miss Tourism of the Globe 2019 en China. Luego en el 2023, concursó en Miss World Ecuador, logrando ser virreina y este 2024 alcanzó la corona de Miss Grand Ecuador.

“Me gusta ser una miss que inspire elegancia. No soy tan fan de los brillos, sino de texturas más sofisticadas, como brocados, capas con transparencias, o encajes en diseños que destacan la silueta y es, probablemente, lo que llevaré al certamen internacional”, menciona.

Para esa construcción de imagen dice que ha trabajado de manera integral. “Si bien la moda ha sido un plus, he puesto énfasis en mi salud mental... He incluido rutinas de ejercicios en el gimnasio, la práctica de yoga y escuchar contenidos en pódcast relacionados con la psicología. Pues todo lo que queremos proyectar viene desde lo mental”, refiere esta Miss que va influyendo con estilo.

Estos son los favoritos de la Miss Grand Ecuador

Su look: Superversátil. Puedo pasar de un look fashionista a estar con tacones altos, vestido de Miss y ondas muy producidas. Lo que jamás cambiaría: Mi cabello largo y negro. Si bien por modelaje tuve algunos cambios de look, me quedo con mi tono natural. Es muy latino. Makeup favorito: El que está en tendencia, ‘clean girl’, que es un maquillaje con efecto natural. Truco de estilismo: Resaltar mi cintura con pantalones o faldas de talle alto. Y usar estampados lineales para general silueta. Lo que nunca falta en su outfit: Calzado abierto para lucir mis pies. Me encanta tenerlos bien cuidados. Influencer de estilo: Kendall Jenner. Perfume: Coco Mademoiselle, de Chanel.

