Lencería: el arte de sentirse sexy

En ese mundo íntimo donde la lencería deja de ser solo un conjunto de prendas para convertirse en una explosión de erotismo y una herramienta de amor propio. Desde lo más sensual de las tangas, corsés y sujetadores hasta la delicadeza de los encajes, cada pieza se transforma en un símbolo de confianza y sensualidad.

Los estudios respaldan este poder transformador. Una investigación desarrollada por la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, revela que las mujeres se sienten más seguras de su cuerpo cuando llevan la ropa interior adecuada. ¿Ha notado cómo cambia la mirada de su pareja cuando usted se muestra ante él con su conjunto favorito? Y es que lo semitransparente o diminuto puede desatar un torbellino en la mente de quien observa.

Sigue con: Temporada de shorts, lúzcalos bajo el sol y en oficina

Enhorabuena, las tendencias en diseño se centran en realzar todo tipo de cuerpo. Rihanna, a través de su marca Savage x Fenty, defiende la idea de que la lencería sexy debe estar disponible para todas las tallas, desde mujeres delgadas hasta las de plus size.

Indiscutiblemente, la diversidad es la clave, y cada cuerpo merece sentirse hermoso y deseado.

Para el frío o calor vista el estilo Old Money

La doctora Fanny Sañay, sexóloga clínica de la Universidad de Favaloro en Argentina, enfatiza que el uso de la lencería está vinculado a la comodidad y confianza de la mujer con su propio cuerpo. La celulitis o los ‘rollitos’ no deben ser motivo de preocupación, ya que la verdadera conexión sexual se basa en la aceptación mutua y la entrega genuina.

La especialista hace la comparación de que así como un plato afrodisíaco puede despertar los sentidos, una prenda lencera tiene el poder de potenciar la libido y avivar la pasión. Anímese a descubrir el poder transformador y sensual de la lencería junto a su pareja.

Los mejores orgasmos tanto en el hombre como en la mujer se dan cuando aprenden a sentirse cómodos consigo mismos, y se dejan llevar por las emociones sin importarles temas banales de la apariencia como los “rollitos”. La lencería, en algunas mujeres, ayuda a potenciar esa seguridad consigo mismas, pero habrá otras, en cambio, que se sienten mejor estando desnudas; la pareja debe respetar, ya que en sexualidad, la base son los acuerdos. Si ambos pueden hablar y decir esto me gusta o aquello no, disfrutarán mejor la intimidad

A la hora de elegir un brasier o panty, los gustos y necesidades de chicas tanto de la Sierra como de la Costa son distintos, porque no tienen el mismo tipo de silueta, entonces es importante abarcar diseños personalizados desde talla XS hasta plus, a fin de que se sientan bellas más allá de los estereotipos. Hoy en día se va dejando a un lado el ‘push up’, con el fin de promover la naturalidad. La lencería debe adaptarse a la silueta y no al revés



Fernanda Salazar, ||diseñadora de Sassy Lingerie. Especializada en el Instituto de moda Dybrain