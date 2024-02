Para el frío o calor vista el estilo Old Money

Los looks también son llamados lujo silencioso.

Camisas formales, trajes de blazer, pantalones rectos, ausencia de estampados… En fin, aquellas prendas que muchas mujeres guardan como fondo de armario, también conocidas como básicos, son parte de lo que se impone esta temporada y ha sido llamado como moda Old Money.

¿El motivo? Hace referencia a la discreción con la que vestían las personas adineradas en las décadas del 80 y 90 para, precisamente, no ostentar su patrimonio a través de la ropa.

Por eso estos looks son también llamados como lujo silencioso, pues quien los vista, de una u otra forma prefiere lo sobrio pero elegante.

A criterio de Carolina Banda, diseñadora de moda especializada en la Universidad San Francisco, y encargada del departamento de diseño en Etafashion, “esta moda es una apuesta segura para quienes les gusta invertir en piezas formales, versátiles y atemporales, pues el hecho de que incorpore tonos neutros, así como también azul o celeste hace que cualquiera de estas se pueda combinar para actividades tanto de día como de noche ¿y lo mejor? no pierda vigencia con el paso de los años”.

¿Lista para recrearlo? La diseñadora de moda da las claves para acertar con el outfit.

Un blazer con buen corte y pantalón de pinzas son ideales para el look de oficina. Combínelo con mocasines. Cortesía

Evite lucir logos

Lo que menos se luce en esta moda son los logos de la marca que está llevando. En estos estilismos no se ostenta.

Sin embargo, a pesar de su minimalismo, le hace guiño a ciertos estampados. “Por lo general son pequeños y van a tono, es decir, combinados con la prenda, para que no llamen la atención. El print que puede estar resaltando es el de rayas que de igual manera es sutil”, explica.

Los tejidos que resaltan varían entre el algodón o lino, ya que permiten que se pueda llevar estos estilismos en cualquier clima.

Los estampados marineros son los únicos permitidos en este estilo. Combínelos con una falda short de tablones para un look sport. Cortesía

Una vuelta a los 80

La obra de Fitzgerald, 'El Gran Gatsby', la estética de los looks para jugar tenis y de lo que llevaban las familias pudientes de los años 80 y 90 son parte de la inspiración. Sus camisas formales, las rayas marineras, los pantalones con pinzas, y chaquetas eran un básico en su guardarropa. Hoy, eso se traduce en refinado y atemporal.

En el jet set

Una referencia de este estilo, sobre todo a nivel de famosas, y de otras décadas, serían Lady Di y Jackie Kennedy. En cambio, en la actualidad sería Kate Middleton, esposa de Guillermo, príncipe de Gales. Cuando no está en eventos protocolarios, ella prefiere lucir prendas básicas en tonos neutros como combinaciones de camisetas con estampados de líneas y pantalón recto, o camisas y blazer en tono azul marino. Menos es más, en ella, aún perteneciendo a la realeza.

Kate Middleton. Archivo

Asimismo, Mary-Kate y Ashley Olsen, las diseñadoras de la marca The Row. Sus looks en el día a día hacen que no parezcan las directoras creativas de una de las firmas con más ingresos económicos dentro de la industria de la moda.

Deben primar los tonos blanco, beige o azul. Cortesía

¡Logre el look!

1. Accesorios: Deben ser en tamaño discreto, su diseño puede incluir perlas o tono dorado.

2. Carteras o bolsos: Procura elegir diseños sobrios con tonos neutros y ausencia de logos.

3. Calzado: Desde tacones con punta cerrada hasta mocasines de tonos neutros serán un acierto ya que tienen una estética minimalista.

4. Tonalidades: En todo el look deben primar los tonos blanco (o crudo), beige, azul o celeste.

5. Prendas claves: El traje con blazer estructurado, es decir con botones y buen corte, pantalón con basta recta, camisas llanas con estampado de líneas discretas y falda de tablones.

El blazer es una prenda clave. Cortesía

