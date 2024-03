Mercedes Córdova: “Hoy se cree más en las empresas que en los políticos”

“Hoy trabajo de algo que en mi niñez me causaba miedo… Hablar”, dice la quiteña Mercedes Córdova. Ella es quien preside la agencia anfitriona del evento internacional de comunicación WorldCom, del cual Ecuador fue la sede el pasado 20 de marzo, y acogió a más de 49 representantes de diferentes países entre líderes, funcionarios, diplomáticos y comunicadores.

De empezar en una habitación de su casa, Córdova pasó a ser CEO de MC Group, y ha logrado ser reconocida en el top 51 de las empresarias más relevantes de Latinoamérica y el Caribe según la organización WeConnect International, cuya sede es en Washington.

Tiene mucho para decir y no solamente desde su biografía, sino también sobre lo que pasa en el cotidiano de las relaciones públicas, los desafíos en los tiempos de Inteligencia Artificial (IA), el marketing de influencers y el poder que tiene una agencia entre el público y las empresas.

"Los cosumidores demandan otro tipo de atención"

El periodismo ecuatoriano fue fundamental antes de formar su propia agencia y le permitió entender que “la comunicación es la herramienta que define la competitividad de una empresa”, explica.

En los tiempos que corren, lo ve mucho más desafiante. “Ya no se trata solo de vender o de lanzar el mejor producto. La empresa que lidera la industria es la que mejor conecta con las audiencias”, dice, y añade “hoy los consumidores demandan a las marcas otro tipo de atención, por ejemplo, que generen programas de equidad-diversidad, o cadenas de valor donde estén capacitando y formando a comunidades vulnerables”.

En ese sentido, “las compañías se han vuelto actores sociales en el desarrollo de un país... De hecho, ya está demostrado en los estudios de la Ipsos, que los ecuatorianos confían más en las empresas y menos en los políticos ¿Por qué? Los empresarios tienen recursos, llegan a lugares donde no lo hacen los gobiernos, conocen y saben qué estrategias están aplicando en otros continentes y las pueden implementar acá”, enumera.

Eso lo ve positivo para que al momento de armar una estrategia de comunicación, la marca llegue a más audiencias.

Visibilizar a la mujer desde la comunicación

Está consciente que desde la parte de comunicación se puede potenciar perfiles de mujeres que tienen un papel fundamental en el ámbito corporativo.

“Aquí en el Ecuador, a través de la Ley Economía Violeta, se ha abierto la posibilidad de conocer profesionales increíbles que están direccionando grandes empresas como Dolores Prado, CEO de Holcim, Cristina Páez, CEO de Ipsos y muchas más”, enumera.

En pro de que a futuro aumente el número de mujeres en los negocios ha desarrollado un programa para líderes amazónicas en Lago Agrio, a quienes las ha capacitado en redes sociales, emprendimiento, fotografía, cine y video para que aprendan a mostrar al mundo sus negocios o artesanías.

Asimismo, Córdova apoya la iniciativa Inspiring Girls para que las niñas y jóvenes conozcan su propio potencial a través de mentorías y talleres de liderazgo. “La idea es que desarrollen habilidades para lograr más rápido lo que a otras nos costó un poco más”, explica.

De esta forma se alinea a la iniciativa Club 30% que surgió en Reino Unido y ya aterriza en América Latina, en donde se busca lograr ese porcentaje en cuanto a mujeres en los directorios.

El hecho de poder visibilizar a una mujer a través de la comunicación es un orgullo Mercedes Córdova

En la WorldCom: los líderes de las agencias dialogaron sobre el futuro de la comunicación estratégica en la región. Cortesía

Cara a cara

Hay un caso muy sonado en Ecuador, sobre una relacionista pública envuelta en escándalos de corrupción ¿A qué deben estar atentas las empresas antes de elegir una vocera?

La comunicación, al igual que otros sectores, ha terminado convirtiéndose en esa vía de escape en la que algunos profesionales cuando no tienen empleo empiezan a ofertar sin tener una capacidad de servicio altamente profesional. El hecho de tener conocidos o contactos no da la validez de saber cómo manejar los contenidos de una empresa o institución, y sumado a la falta de ética puede estar vulnerable a cometer esos actos ya mencionados y manchar la imagen de la marca.

¿Cómo ve la IA en la comunicación corporativa, desafío u oportunidad?

Se dice que la IA viene a reemplazarnos, pero quien entiende el ADN de una compañía no es una máquina sino las agencias; somos nosotros quienes desarrollamos las estrategias ancladas en los gustos del público, empleados, accionistas... Sin embargo, no podemos dejar de verla como una oportunidad para que las marcas puedan llegar a otros espacios digitales o del metaverso y puedan ser pioneras.

En Ecuador, ¿es confiable para una empresa aplicar el marketing de influencers?

Darle voz a una empresa a través de otra persona que sería el influencer requiere un trabajo súper minucioso que tenemos las agencias de relaciones públicas para saber qué perfil recomendar. Esto implica no tan solo el número de seguidores, sino saber qué tipo de vida maneja, costumbres, los productos que consume. En el Ecuador creo que todavía no termina de desarrollarse de una manera profesional el manejo de influencers. Hay desafíos inmensos porque no existen agencias que los direccionen para que ellos terminen de entender que no por estar con muchas marcas van a ganar más.

