Huevo frito y el vinagre
El vinagre actúa sobre las proteínas de la clara del huevo, acelerando su coagulación en la sartén para obtener una textura más firme y una mejor forma.Getty Images

Vinagre en la sartén: el truco que mejora tus huevos fritos

¿Huevo frito con textura ideal? Los chefs recomiendan un truco no conocido. Descubre como puedes mejorarlo con un ingrediente

  • Redacción Expreso

El huevo frito es uno de los platos más sencillos, pero lograr la perfección una clara firme y compacta sin bordes quemados, y una yema cremosa es un arte. El truco, sorprendentemente, reside en un ingrediente que la mayoría tiene en la despensa: el vinagre. Al agregar unas gotas a la sartén caliente antes de cascar el huevo, se optimiza la textura de la clara y se mejora la presentación del plato, una técnica que es común entre los chefs profesionales y cocineros europeos.

La adición de vinagre a la sartén, lejos de alterar el sabor, actúa como un potente agente químico que interviene directamente en la estructura del huevo. Este método no sustituye al aceite o la grasa de cocción, sino que actúa como un complemento.

El beneficio principal de usar vinagre se encuentra en la acidez de su componente, el ácido acético.

  • Coagulación acelerada: El ácido acético provoca que las proteínas de la clara del huevo se desnaturalicen y solidifiquen (cuajen) mucho más rápido al entrar en contacto con la sartén caliente. Esto se traduce en una clara más firme, uniforme y recogida, evitando que se disperse de forma irregular por el aceite.

  • Compactación: El resultado es un huevo frito de forma más definida y una textura suave en la clara, muy similar a la que se busca en los huevos escalfados.

Aplicación del truco paso a paso

El éxito de este método reside en la moderación, ya que un exceso de vinagre puede generar vapor y salpicaduras (al ser un líquido acuoso en contacto con aceite caliente), o alterar levemente el sabor.

  1. Calentar la sartén: Poner a calentar la sartén a fuego medio, añadiendo una pequeña cantidad de aceite o mantequilla.
  2. Las gotas mágicas: Una vez que la sartén y la grasa estén calientes, añadir de 4 a 5 gotas de vinagre (preferiblemente blanco, de alcohol o de manzana, por ser más suaves) directamente sobre la zona donde caerá el huevo.
  3. Cocinar: Cascar el huevo y colocarlo con cuidado. Cocinar a fuego medio, controlando que el vinagre no se evapore completamente.

Beneficios adicionales del vinagre

Más allá de la textura, los expertos culinarios señalan otros beneficios de este sencillo complemento:

  • Mejora antiadherente: Rociar unas gotas de vinagre en la sartén y limpiarla con una servilleta antes de añadir la grasa puede ayudar a remover residuos quemados y potenciar el efecto antiadherente de la superficie.
  • Sabor en platos específicos: En algunas cocinas, como en los "œufs à l'assassin" franceses, se utiliza una pequeña cucharada de vinagre de vino tinto sobre los huevos fritos para realzar el sabor y dar a la yema una cremosidad y profundidad únicas.
El truco del vinagre es un secreto de cocina accesible para cualquier persona que busque llevar la preparación del huevo frito a un nivel superior. Usando solo unas pocas gotas, se logra una textura de clara más limpia y definida sin afectar el sabor, garantizando un resultado visual y gastronómico de mayor calidad.

