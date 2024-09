¿De qué trata el meme de los delfines con arcoíris y la canción ‘Symphony’?

Si has notado que tu 'For You Page' de TikTok se ha llenado de delfines saltando en fondos de arcoíris, no estás solo. Últimamente, las redes sociales, especialmente TikTok, se han inundado de un nuevo y peculiar meme: imágenes de delfines en escenarios surrealistas, acompañadas de la canción "Symphony" de Zara Larsson.

Este fenómeno ha captado la atención de millones de usuarios, quienes están utilizando estas imágenes para expresar situaciones graciosas, sarcásticas o irónicas.

El meme de los delfines de “Symphony” ha capturado la atención de la comunidad de TikTok porque toma elementos visuales normalmente asociados con positividad y los convierte en mensajes irónicos o negativos. Pero, ¿de qué se trata este nuevo trend viral?

¿Qué es el meme de los delfines de “Symphony”?



El meme de los delfines de “Symphony” combina imágenes vibrantes y coloridas de delfines en paisajes fantásticos con la canción “Symphony”, de Zara Larsson, lanzada en 2017.

En lugar de los mensajes motivacionales que suelen acompañar estas escenas paradisíacas, los usuarios de TikTok han optado por añadir frases irónicas o demotivadoras, transformando un mensaje típicamente positivo en algo inesperado y gracioso.

Por ejemplo, uno de los primeros memes de este tipo fue publicado por el usuario @heiratet el 18 de agosto de 2024. El video muestra un delfín saltando del agua mientras suena el coro de la canción de Larsson, con un texto que dice: “Estoy deprimido”. Este clip rápidamente se volvió viral, acumulando más de 1.2 millones de visualizaciones y dando inicio a una ola de publicaciones similares.

¿Cuál es el origen del meme de los delfines de “Symphony”?



La imagen de los delfines que se ha popularizado en el meme proviene de una pintura del artista Christian Riese Lassen, titulada “Enjoy Sunshine”. Esta obra, con su estilo brillante y surrealista, es un claro ejemplo de la tendencia visual "Frutiger Aero", que fue popular en los años 2000 y se caracteriza por el uso de colores vibrantes y efectos visuales de ensueño.

Además, el uso de la canción “Symphony” en el meme ha añadido una capa adicional de humor. Zara Larsson, la intérprete del tema, no entendía inicialmente por qué esta canción de 2017 había sido seleccionada para el trend, pero su pegajoso ritmo pop y letra sobre el deseo de formar parte de una “sinfonía” emocional parecen ser perfectos para el tono absurdo y cómico del meme.

Zara Larsson reacciona al meme de los delfines



La cantante Zara Larsson no tardó en reaccionar al ver cómo su canción se convertía en un fenómeno viral en TikTok. El 21 de agosto de 2024, publicó su propia versión del meme con la frase “¿Qué rayos está pasando?”, acumulando más de 61.7 millones de visualizaciones.

Incluso, durante un concierto reciente, Larsson utilizó gráficos de delfines y arcoíris en las pantallas del escenario mientras interpretaba “Symphony”, lo que generó millones de reacciones en TikTok y otros medios sociales.

El meme de los delfines en la Cooperativa Posorja en Ecuador

La Cooperativa de Transporte Posorja, que conecta a los habitantes de esta parroquia rural de Guayaquil, ha aprovechado el viral del momento para promocionarse. Aprovechando que sus autobuses están adornados con delfines saltando sobre un fondo azul, característico de su logo, la cooperativa ha subido varios videos a su cuenta de TikTok.

En estos videos, los autobuses se integran perfectamente al meme de los delfines con arcoíris, y la canción de fondo de Zara Larsson añade un toque divertido a la estrategia de marketing.

