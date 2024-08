‘Demure’: El nuevo término de la moda que está en tendencia

Los básicos siempre están de moda y ahora, una palabra del inglés ha vuelto loco a todo Internet gracias a un video viral de una influencer de maquillaje.

‘Demure’ es el término en cuestión y que en español significa recatado. Pero por su estilo y por su particular modo de grabación la influencer boricua Jools Lebron, parece que ha reinventado el término.

“¿Ves cómo me maquillo para ir a trabajar? Muy ‘demure’. Muy consciente. No voy a trabajar con un delineado verde. No parezco un payaso cuando voy a trabajar. No me esfuerzo demasiado. Soy muy consciente cuando estoy en el trabajo. ¿Ves cómo estoy muy presentable? La forma en que llegué a la entrevista es la forma en que voy al trabajo. Muchas de ustedes van a la entrevista luciendo como Marge Simpson y van al trabajo luciendo como Patty y Selma. Eso no es muy ‘demure’. Soy muy recatada. Soy muy consciente”, expresó la bloguera en un video.

¿Quién es Jools Lebron?

Según explica la boricua con 1.7 millones de seguidores, conocida en TikTok por crear tutoriales de maquillajes, todo se trata de lucir de una manera sutil y “muy conciente” en cualquier momento, todo lo contrario, a ser llamativo o extravagante.

Incluso Jennifer Lopez subió recientemente un vídeo con el término y luciendo un look bastante decoroso. También Tayra Banks y las Kardashian han hecho alución a la palabra en sus perfiles.

El clip de Jools supera las 36 millones de reproducciones y la palabra es tendencia en todas las redes sociales.

Tips de belleza demure

Ahora que las búsquedas se han incrementado, los creadores de contenido se apoderaron de la etiqueta y están compartiendo tutoriales de maquillaje para ser más 'demure'. Sin embargo, vale recordar que todo es ironía y no importa lo que les gusta vestir a las personas, lo importante es impactar.

Lebron es una mujer transgénero, de ascendencia puertorriqueña. Actualmente vive en Chicago. Ella ha comentado que ha podido pagar su transición de género debido a su éxito en línea. La influencer declaró en 2024 que ver el contenido de otras mujeres transgénero la ha inspirado. Ellas son Gigi Gorgeous, La Demi y Nikita Dragun.