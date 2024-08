Las relaciones abiertas: Los famosos también las practican

El drama amoroso que involucró a los competidores de 'BLN' Sara Toscano, su esposo Rafael Barrios, además a Joyner Rojas y Niurka Páez, dejó en evidencia la práctica de las llamadas relaciones abiertas.

Victoria Ruffo ya es abuela y se reconcilia con Eugenio Derbez Leer más

La psicología indica que cuando se habla de poliamor, existe un compromiso emocional significativo con múltiples parejas. Cada relación es vista como única y valiosa. En cambio, en las relaciones abiertas el compromiso emocional suele estar reservado para la pareja principal, y las relaciones externas son, sobre todo, de naturaleza sexual.

Los riesgos emocionales

Según el sociólogo Juan Francisco Salazar, las relaciones amorosas múltiples y consentidas han existido a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes culturas y pueblos.

“Lo que debemos tratar de comprender ahora es lo que circunda a esta relacionalidad. El origen del término ‘poliamor’ es relativamente nuevo (de la década de los 90) y se populariza en el momento en el que los movimientos feministas y LGBTIQ+ entran en la escena social y política, cuestionando y encendiendo el debate acerca de ciertos tradicionalismos. Uno de estos, la monogamia, la cual, según algunas máximas de los movimientos sociales antes mencionados, restringe la capacidad de relacionarse y de amar a más de una persona”.

(Te invitamos a leer: María del Mar Proaño: "No estoy resentida, el homenaje es a Luis Tippán")

Explica los peligros de estas relaciones, que pueden ser varios, como los riesgos emocionales. “Llevar este tipo de relaciones exige mucha sinceridad, transparencia y confianza, tres dimensiones que son muy difíciles de conjugar para el ser humano en una relación amorosa. El control de los celos y tener capacidad para la resolución de conflictos son otros dos temas que, si no se manejan de buena manera, podrían complicar emocionalmente a los participantes. Algunos sectores no aceptan estas prácticas y las critican en función de prejuicios, llegando los participantes a ser discriminados e incomprendidos, incluso por sus círculos sociales más cercanos, como la familia y los amigos”.

Lucerito, la hija de Manuel Mijares y Lucero, en nueva telenovela Leer más

Añade que el mundo del entretenimiento y de la televisión juega un papel clave la visibilización, “ya que cada vez más personajes dicen estar inmersos en estas relaciones, lo que fomenta la curiosidad del público y va sacando de poco este tema de la categoría de tabú”.

"Los famosillos lo publicitan para llamar la atención"

Según el sexólogo y psiquiatra Germánico Zambrano, “no deberían darse problemas si previamente ha existido la aceptación libre y muy bien informada de cómo funciona ese tipo de relación, en la que cada uno puede tener vínculos afectivos y eróticos con otras personas, manteniendo la exclusividad o ‘fidelidad’ entre ellos. Pero en la práctica no es fácil lidiar con celos, comparaciones, incluso infidelidades al involucrarse con personas que no estaban incluidas en el grupo”.

Y continúa: “Siendo una conducta por lo general mal vista por amigos y familiares, tratan de mantenerla oculta, aunque los famosillos, para llamar la atención, la publicitan y hasta se la inventan”.

Sostiene que, sobre todo en varones, a esta práctica lleva el “buscar hacer realidad fantasías sexuales, la novelería o por considerarse ‘liberados’ o alinearse con movimientos reivindicativos de derechos sexuales. También como recurso para intentar salvar una relación de pareja en crisis o poner una prueba al compañero o compañera, pues si no acepta la modalidad se separa”.

No obstante, múltiples problemas se han reportado. “Si no es fácil entenderse entre dos seres humanos, imagínese cuando son tres, cuatro o más. Muchas veces se violan los acuerdos establecidos para tener sexo más seguro o se intenta controlar otras relaciones”.

Scarlett Johansson con su esposo, Colin. Redes

En la meca del cine

La actriz Scarlett Johansson fue una de las pioneras en el siglo XXI en dejar la puerta abierta ante la posibilidad de entablar con su esposo, el guionista Colin Jost, una relación abierta.

Un caso muy sonado fue el de Jada Pinkett, quien entabló relaciones con el rapero August Alsina con consentimiento de su esposo, Will Smith. El músico lo contó sin tapujos. Ella al comienzo lo negó, pero después terminó admitiéndolo.

También Beyoncé y el rapero Jay-Z apostaron por esta práctica. Cuando superaron una crisis conyugal bastante pronunciada, se habló de que para poder salir adelante recurrieron a abrir su relación.

La cantante Dolly Parton, casada con Carl Thomas Dean desde 1966, hizo unas declaraciones en 2007 que se interpretaron como que estaban de acuerdo con el poliamor y las relaciones abiertas. “Si nos somos infieles, no lo sabemos, así que si así es, es bueno para los dos. Ni él ni yo querríamos saberlo”. Poco después, ante el revuelo que se había generado, aclaró:

“Dejamos que cada uno sea lo que quiere ser, pero le mataría si supiera que está con alguien y él haría lo mismo conmigo”.

(Te invitamos a leer: Diego Torres, tan inquieto como hace 32 años)

Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher son el mejor ejemplo de enamorados que abrieron su relación y no funcionó (a él le sucedió algo similar con Demi Moore). La pareja comenzó a verse sin compromiso y fue precisamente eso, el tener una relación abierta durante un tiempo, lo que les llevó a darse cuenta de que no soportaban ver al otro con una tercera persona.

Opiniones

La actriz Pamela Palacios dice que el concepto de pareja está cambiando. “Tengo la convicción de que el amor entre pareja es de dos y debería ser así. No practico el poliamor ni las relaciones abiertas, no lo he hecho y estoy segura de que no lo haría. Mis valores y principios son otros. Respeto el concepto que cada relación pueda tener de su vida íntima, pero no lo comparto, hay que seguir cultivando el amor romántico de fidelidad, sinceridad y respeto”.

Para el presentador Carlos José Matamoros, “en estos tiempos estas relaciones se viven de frente. Antes se ocultaba, pero ocurría. Igual. Lo considero un juego riesgoso y, aunque en el sexo he tenido experiencias con más de una persona, no me creo capaz de hacer algo así con alguien por quien tenga sentimientos. Soy demasiado celoso como para ver a mi pareja con otra persona, sea hombre o mujer. Soy sincero, he hecho tríos y más, pero para ser honesto no es algo que he disfrutado, lo he hecho por experimentar”.

Alejandro Kenig, hijo de Marián Sabaté afirma: “No lo he practicado, tengo amigos que sí. Ya es algo de cada quien. Creo que si tengo una relación con alguien es porque quiero estar solo con esa persona. No podría compartir a alguien que amo”.

La coach y terapista Susy Hidalgo considera que “ahora existe la moda de ‘yo permito y, como yo permito, puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo’. Aquello no es amor, es solo deseo. Los peligros son que hay muchos corazones rotos. El cerebro siempre quiere exclusividad”.

(Te invitamos a leer: El Juego del Calamar: Se revela la fecha de estreno de la segunda temporada)

"Las relaciones de pareja por lo general son de pareja"

El psicólogo y terapista Rodolfo Rodríguez Martínez opina que “las relaciones de pareja por lo general son de pareja, es decir no deberían intervenir más partes. Pero es inherente la interacción con el entorno.

Por ello, los aspectos culturales sobre todo influyen en cómo se acoplan dentro de una sociedad. En la actualidad carecemos, con énfasis en Latinoamérica, de una educación sexual integral que permita el respeto y libre ejercicio de la misma. La evidencia demuestra que gran parte de la población en nuestros países del tercer mundo no logra consumar o tener una convivencia saludable y estable de dicho estilo de vida en pareja”.

Miguel Varoni: Su esposa influyó en el look de Pedro, el escamoso Leer más

El perfil psicológico no es diferente al resto de la población, expresa el especialista. “Los gustos, preferencias, orientaciones y demás decisiones personales pueden cambiar, sin que esto represente de ningún modo una patología o enfermedad”.

Estima que los riesgos se multiplican en gran medida por los acuerdos y cantidad de personas en la relación, ya que son vínculos que sin las reglas claras y bien definidas representan un gran reto para el correcto placer en las relaciones.

“Algunos aspectos a considerar muy representativos son la comunicación y honestidad, el manejo de los celos, diversidad de las relaciones y los desafíos socioculturales. Todo esto sin dejar de lado el estilo de vida saludable, lo cual también incluye los cuidados biológicos de los integrantes de la relación. Es un tema más común de lo que se cree. Sin embargo, no está enfocado y atribuido necesariamente a grupos en particular. Suele evidenciarse en sujetos que exploran en muchas ocasiones de forma abierta su sexualidad”.

La serie que trata el tema

'Felices los 6' es la nueva comedia romántica que protagonizan Nicolás Furtado y Delfina Chaves. En sus primeros cuatro episodios, la serie narra la interacción de dos universos: un grupo de amigos monógamos heterosexuales y otro diverso.

En ocho capítulos en total, las historias de los personajes se entrelazan con objetivos claros: vencer miedos y prejuicios. Se exhibe en Max.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!