Miguel Varoni: Su esposa influyó en el look de Pedro, el escamoso

Miguel Varoni volvió a interpretar al personaje que le dio popularidad Pedro Coral en 'Pedro, el escamoso'. El actor está casado con la actriz Catherine Siachoque, quien fue la que colaboró en el look de este personaje coqueto y mentiroso que enamora a las mujeres.

Según él gracias a la colombiana el personaje adquirió melena larga y recuperó sus botas para el rodaje de la segunda temporada.

“A mí se me perdieron, no tenía ni idea de ellas. Apenas confirmamos lo de este bonito regreso, Catherine se me apareció de la nada con las botas en la mano y me volvió el alma al cuerpo, no lo podía creer”, añadió.

La influencia de su esposa

Además expresó que debió pulirlas, moldearlas "porque habían perdido la forma y no había manera de usarlas por lo duras, las refaccionamos y con cremita se suavizaron. Finalmente logramos que Pedro usara las mismas botas de hace 23 años, que son las mías”.

Miguel Varoni reveló que su esposa Catherine Siachoque influyó en el 'look' de Pedro. “Ella me acompañó a un ensayo y cuando terminé la coreografía le pregunté qué cómo le había parecido lo que había visto, cómo lo sentía, qué impresión le daba. Catherine me contestó que le gustaba, pero que le hacía falta una cabellera. Esa misma tarde nos fuimos a buscar un salón y en ese entonces se pegaba mechoncito por mechoncito, me tomó desde las tres de la tarde hasta las once de la noche y todavía faltó al otro día toda la mañana”.

Un doble para ciertas escenas

Cuando Varoni entró al estudio para continuar practicando, los productores y directores le preguntaron qué le había pasado. “Comencé a bailar y el pelo se movía para un lado y para el otro, quedaron encantados y fue así como gracias a mi esposa es que Pedro Coral tiene su cabello largo”.

La telenovela logró un éxito rotundo no solo en Colombia, sino también en varios países de América Latina y el mundo, siendo doblada a múltiples idiomas. Volvió de la mano de Disney+. La interpretación de Miguel Varoni le valió numerosos premios y el reconocimiento del público.

Para esta nueva temporada, el actor cuenta con un doble. Esta persona es la encargada de acompañarlo en algunas de las escenas que tiene la producción, como el montar en moto, aparentemente, porque es una actividad que no domina.

