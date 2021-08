Uso prolongado de tapabocas: lo que debes saber sobre sus afecciones dermatológicas y cómo evitarlas

A más de un año de pandemia, el tapabocas se ha convertido en aliado para combatir el coronavirus, pero también ha sido enemigo para quienes tienen una piel sensible, acné o hiperhidrosis. Por este motivo, EXPRESO se contactó con expertos para que resuelvan dudas sobre las consecuencias del uso prolongado del tapabocas y cómo evitarlas.

Debes saber que existe el ‘acné por mascarilla’ y que, en el contexto científico, se conoce como 'Mask Acne', dermatitis que se produce por el uso prolongado del tapabocas.

De acuerdo Jorge Robles Andrade, especialista en dermatología, a un paciente que presenta acné por mascarilla, se lo califica acorde al número de lesiones, conocidas como ‘pápulas’ (granos con un diámetro no mayor a 0.5 cm).

Si una persona tiene menos de 10 pápulas, se considera acné de leve intensidad. Si tiene entre 10 y 50, se denomina de moderada intensidad y de 50 lesiones en adelante, se trata de severa intensidad.

Conforme al grado y número de granos es el tratamiento, el cual puede ir desde el uso tópico como cremas hidratantes y la ingesta de medicamentos sistémicos derivados de la tetraciclina, el cual está indicado principalmente en el tratamiento del acné de moderado a grave.

Cuando es severo se utiliza medicamentos retinoides por vía oral, por sus propiedades antioxidantes, utilizados también para la hiperpigmentación y fotoenvejecimiento.

El 'mask acne' se da más en adultos y puede presentar problemas graves en personas con psoriasis localizada en la región retroauricular, ubicada detrás de las orejas. O, personas con vitíligo en el área periorificial (alrededor de los orificios de la cara como los ojos, nariz y boca) ya que la presión del borde de la mascarilla.

Las personas con alergias y piel sensible también se ven más afectadas. “Por ejemplo, los pacientes con 'dermatitis irritativa de contacto', que se produce cuando la piel roza con un material sintético como la mascarilla, provocando una reacción inflamatoria; y por otra parte existen personas con 'dermatitis alérgica de contacto', la única diferencia es que se presenta en pacientes con problemas alérgicos o cutáneos de manera reiterativa”, comenta Robles.

Si un paciente tiene una predisposición genética o antecedentes familiares que tengan un cuadro alérgico, la afectación es mucho más grave. Jorge Robles, dermatólogo

Especialista Diana Herrera utilizando lampara hook. EDISON TAYNIS TUMIPAMBA

Desde otro punto, Mireya Aguilar, experta en dermatología, expresa que la dermatitis de contacto alérgico (DCA) produce enrojecimiento cutáneo, descamación, irritación y picor, localizada en el área bajo la mascarilla, cubriendo la boca, parte nasal y mandibular.

Las personas que presentan DCA se les recomienda “usar una crema hidratante, muy suave, tipo gel o loción, además de utilizar una mascarilla de tela o de algodón y sobre esta colocar la mascarilla sintética”, comenta Aguilar.

A estos pacientes se les recomienda usar la mascarilla solo cuando se encuentran fuera de su hogar.

La rosácea es otro inconveniente que se produce por el roce del material sintético en la piel, esta afección es predominantemente femenina. Por cada cinco personas con esta condición, cuatro son mujeres y uno varón, cifra que se acentúa en pacientes después de la quinta década de la vida, agudizándose por el calor.

Adicionalmente las intensas temperaturas, provocan que personas con hiperhidrosis, condición que genera la sudoración excesiva generalizada o localizada presenten inconvenientes y bochornos, que pueden ser prevenidos utilizando pads antisudorantes, que son toallas con sustancias adheridas que permiten la reducción parcial de la sudoración y jabón líquido.

Por otra parte, la alergia a los tejidos ha agravado la calidad de vida de muchas personas, los cuales deben seguir diversas recomendaciones para aliviar el ardor o picor:

Colocar una tela de algodón en la cara y posteriormente la mascarilla.

Aplicar en el rostro compresas de algodón con infusión de manzanilla helada y dejar actuar durante 20 minutos.

Cambiar de mascarilla constantemente.

Utilizar cremas con urea de 3 % a 5 % o ceramidas para evitar la sequedad y picazón.

Uso de vaselina como hidratante, colocando en las zonas cubiertas por el tapabocas.

Normalizar el uso de protector solar por encima de 50, en horarios de 09:00, 12:00 y 15:00.

Las mascarillas que se sugiere utilizar son la KN95, N95 y las quirúrgicas.

Uso de sustituto del jabón, por unos más suaves y gentiles con la piel.

Tales alergias de no ser tratadas pueden provocar infecciones cutáneas y procesos inflamatorios.

Otro inconveniente que se agudizó a raíz de la pandemia es el 'acné cosmético', en gran frecuencia presente en mujeres. Un ejemplo de esto es Daniela Miranda de 25 años, que por su trabajo usa productos cosméticos. “Soy modelo, esto me obliga a estar maquillada por tiempos prolongados, que más el uso de la mascarilla ha provocado que mi cara se llene de granos, lo que me sorprende ya que antes no me había pasado”, cuenta a EXPRESO.

Referente a este punto, Diana Herrera, dermatóloga, expresa que “la falta de desinfección de brochas, empeora el tono y la calidad de la piel, sumando a esto el uso prolongado del tapabocas, ha afectado de manera significativa la autoestima de mis clientas”.

EL MAL ALIENTO

Un mito que se ha generado a raíz del uso diario de los cubre bocas, es si estos pueden generar halitosis conocido también como mal aliento.

Doctores realizando limpieza a paciente. EDISON TAYNIS TUMIPAMBA

Daysi Arce, odontóloga, expresa que “no existe relación entre la halitosis ‘mal aliento’, por usar mascarilla.

A consecuencia de la pandemia “hay personas que se han descuidado en la higiene oral ya que como nadie ve nuestra sonrisa y la existencia del distanciamiento obligatorio, algunos ni siquiera se cepillan los dientes con frecuencia y menos utilizan el hilo dental o enjuague bucal”, explica Arce.

Los dentistas Diana Campoverde y Danny Quinde concuerdan que el uso diario de tapabocas no influye en el mal olor bucal.

El mal aliento se da por caries, temas periodontales, que significa infecciones en la encía y malas técnicas del cepillado del paciente. Diana Campoverde, odontóloga

Pese al descarte que hacen los especialistas sobre el mito que se tiene sobre el mal olor. “Cuando usamos barbijos normalmente no entra la misma cantidad de oxigeno, esto influye enormemente con el uso constante, ya que existe una baja de oxígeno y hay bacterias en nuestra boca que trabajan sin oxígeno, es más, son las más fuertes y potentes", define Quinde.

De esa forma se altera el pH que tenemos en la boca, provocando acidez que se convierte en graves infecciones en las encías, además de poder destruir el hueso que sostienen los dientes.

La cura de patologías bucales se puede lograr con el buen cepillado y el uso del hilo dental y de un buen enjuague bucal. Es fundamental generar hábitos de limpieza desde la infancia.

Limpieza dental en paciente menor. EDISON TAYNIS TUMIPAMBA

El coronavirus ha cambiado radicalmente nuestras vidas, el uso del tapabocas es uno de ellos, por eso se debe tomar las medidas correctas para poder vivir mejor.