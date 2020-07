¿Sudar nos ayuda a perder peso? Conoce los mitos más comunes

No te obsesiones con sudar. No perderás grasa sino agua y electrolitos.

¿Es verdad que comer frutas por la noche nos hace engordar o que mientras más sudamos más grasa perdemos? Estos son algunos de los mitos que se escuchan por todos lados y que es importante desterrar, explica la nutricionista-dietista Irina Zambrano Córdova.

Pide no hacer caso a todo lo que nos dicen, porque en muchos casos en lugar de ayudarnos en nuestra meta de bajar de peso y de iniciar una rutina saludable, nos puede causar el efecto contrario.

La profesional muestra algunas de las dudas comunes en consulta y las aclara.

¿A mayor sudoración hay una mayor oxidación de grasa?

Falso. La grasa no se suda y de nada sirve que te envuelvas en fundas o te fajes. El sudor no es nada más que una reacción normal de nuestro cuerpo para mantener su temperatura. Con el sudor pierdes agua y electrolitos, no grasa. Y, por cierto, las fajas solo causarán flacidez si las usas en exceso.

¿Comer frutas durante la noche engorda?

Falso. Ningún alimento hará que engordes, es el exceso de calorías que consumes durante el día el que te hará subir de peso. Aquella fruta que comiste en la mañana tendrá las mismas calorías y propiedades durante la tarde y noche, pues estas no cambian cuando va pasando el día. Todo el exceso de energía se acumulará en forma de grasa y este exceso puede venir de cualquier alimento, por eso controla tus porciones.

¿Si me salto comidas, perderé peso?

Falso. Por qué lo harías si comer nos causa felicidad y puedes perder peso, aumentar masa muscular, definirte, todo, comiendo sin tener que pasar hambre.

¿La grasa se endurece?

No. La grasa no se endurece y cuando estás en un régimen de pérdida de peso debes trabajar con pesas para preservar tu masa muscular y así mejorar marcadores de salud importantes, niveles de azúcar en sangre, sensibilidad a la insulina, entre otros; la masa muscular es un tejido metabólicamente activo, es decir que te ayudará a gastar más calorías en reposo luego del entrenamiento, evitarás flacidez y lograrás tus objetivos de forma saludable. Hazlo junto con ejercicios aeróbicos (cardio).