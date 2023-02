En el Día de San Valentín que se conmemora el 14 de febrero, muchas parejas y amigos obsequian detalles como una muestra de amor y cariño. Sin embargo, existen personas que deciden salirse de lo tradicional, y sorprenden al momento de demostrar afecto.

El amor en tiempos de redes sociales: historias de parejas Leer más

Te presentamos cinco hechos virales que ocurrieron durante esta festividad:

Un ramo de pollo asado como regalo

En lugar de regalar un ramo de flores para San Valentín, el restaurante de comida rápida mexicana ‘El Canelo pollos asados’ ubicado en Texas, Estados Unidos, se viralizó en la plataforma digital TikTok con un video en el que promocionan su nuevo producto: un ramo de ‘pollito asado’.

El video cuenta con más de 4.3 millones de vistas en tan solo dos días y posee más de 143 mil comentarios, resaltan la innovación del restaurante y las ganas por adquirir su producto para sorprender a las parejas.

El establecimiento aseguró a todas las personas que visualizaron su contenido para que marquen la diferencia este 14 de febrero con este ramo de pollo asado, y apoyar a los negocios que innovan con sus productos.

Alcalde recibió regalo de ‘San Solterín’

El alcalde de Madrid, España, José Luis Martínez Almeida compartió con sus seguidores el regalo que recibió por San Valentín por parte de su equipo de Gobierno. Este se trata de un pequeño pastel con forma de corazón y con un distintivo de ‘San Solterín’.

San Valentín: Cinco matrimonios de la farándula de ensueño Leer más

Al parecer, el político se tomó el detalle con humor, ya que posa con su regalo ante sus miles de seguidores de Instagram. “Mi equipo y sus cosas”, es la descripción que acompaña la fotografía del funcionario.

En la prensa rosa, el mandatario no ha tenido mucho protagonismo y esto se debe a su condición de soltero, que ha mantenido desde que inició en la vida política.

El cupido taxista

Fer Gallardo y Ricardo Blanco: Los secretos de su matrimonio Leer más

Muchas personas se toman en serio la celebración de San Valentín y el taxista mexicano Gregorio Méndez es uno de ellos. El hombre se viralizó en redes sociales al mostrar cómo el ambiente romántico en su taxi logra unir a las diversas parejas.

El taxista decoró el interior de su vehículo con luces de colores, figuras de corazones y frases de amor, con el fin de que los enamorados tengan un espacio lleno de amor.

Además, el conductor confesó que la música juega un papel fundamental, puesto que, genera un ambiente cursi para proseguir con las muestras de cariño. También reveló que hace uso de globos en la parte externa del vehículo para dar una leve advertencia a sus próximos pasajeros.

Carta de una niña despechada

Con tan solo 7 años, Valeria escribió una carta de desamor, la cual se convirtió en todo un fenómeno viral en la red social Twitter. Esta fue compartida por la popular cuenta de memes @ceciarmy que compartió el documento con sus seguidores generando una multitud de reacciones.

El contenido del escrito revela el fin de la relación con Miguel. Pese a que el inicio de la carta parece conciliador, esta se convierte en una reivindicación: "Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí", es el comienzo.

"Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. P.D: Me perdiste", concluye con el dibujo de una cara sonriente y un corazón roto.

Finalmente, le escribe: "No enseñes la carta a nadie o te enteras". Una petición que terminó con 35.000 'me gusta' y más de 4.000 retuits.

¿Hay ciencia en el amor?, docentes de Guayaquil lo demuestran Leer más

Mañana es San Valentín, un buen día para recordar esta carta que le escribió una niña de 7 años al chico que le gustaba pic.twitter.com/4Ub9hK1Sxs — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2023

Decoró la casa con brócoli

Los pétalos de rosas rojas o blancas se han vuelto un elemento esencial al decorar un espacio romántico, sin embargo, un enamorado decidió reemplazar estas flores por brócoli para sorprender a su pareja en San Valentín.

El joven graba a su pareja mientras llega a casa, quien a su vez es sorprendida por un camino verde de brócoli, tanto que hasta en cama, bañera y escaleras están rodeadas por esta verdura, la cual es la favorita de la chica.