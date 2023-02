Fer Gallardo y Ricardo Blanco: Los secretos de su matrimonio

Fernanda Gallardo (34 años) y Ricardo Blanco (30) son un ejemplo para aquellas parejas que creen que es complicado tener una relación con hijos de otro compromiso.

El cubano considera como su “gran fortuna” haber encontrado a dos mujeres al mismo tiempo. Primero conquistó a Sofía Palma, hija de la comunicadora, y con la autorización de la pequeña se empeñó por enamorar a Fer. Llevan 5 años juntos y producto de su amor nacieron Alejandro, de 3 años, y Maximiliano, de 19 meses.

Él es cubano y ella chilena, se conocieron en Ecuador y comparten mucho tiempo en familia -entre el trabajo y la crianza de sus hijos-, aunque los momentos exclusivos de pareja son escasos.

Los Blanco Gallardo aseguran que son herméticos con su vida marital, pero en esta edición exponen sus secretos de convivencia.

En sus palabras

- “No me gané a una mujer, llegaron dos al mismo tiempo. Sofi me enseñó a ser papá”.

- “Nos enojamos por boberías. Son enojos momentáneos, pero no peleamos”.

- “Hablamos de todo. No hay celos. Pero no hablamos de nuestro pasado amoroso; eso es algo que no nos importa”.

-“Fer nunca se enoja. Si uno de nuestros hijos le daña el celular, ella dice que no hay problema, y que hay que comprar otro”.

- “Fuimos amigos por 8 años. En una ida a la playa, él compró dos botellas de ron y con esos tragos nos vimos con otros ojos (risas). Desde ahí no nos separamos”.

-“Tenemos una productora audiovisual y si no tengo nada que entregar, vemos una película por la noche”.

- “Desde que somos papás de niños pequeños hay pocos momentos de pareja”.