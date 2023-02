Las docentes e investigadoras María Nela Pastuizaca y Nardy Diez de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Espol, fueron dos de las seis invitadas que presentaron el pasado viernes 10 de febrero el evento: ¿Hay ciencia en el amor?

Con sus conocimientos en matemáticas, biología y química, contaron al público la relación que existe entre la ciencia y el amor con divertidos ejemplos y anécdotas.

El amor y las matemáticas

María Nela Pastuizaca, quien es doctora en estadística y optimización, explicó cómo las matemáticas pueden estar vinculadas en el amor de pareja. Inició con un ejemplo del artículo Why don't I have a girlfriend? (¿por qué no tengo una novia?) de la página Knowledge Centre.

Este se hizo famoso por usar una ecuación del matemático Drake que determinó la probabilidad de encontrar vida extraterrestre. En este caso, la persona que realizó el artículo cambió las variables para encontrar la probabilidad de encontrar una novia que cumpliera sus expectativas, de las cuales solo encontró 26 mujeres en Reino Unido. Sin embargo, la posibilidad de encontrarse con una de ellas era apenas de 1 entre 280 mil.

La docente también habló de las plataformas digitales para encontrar pareja como Tinder. Ella explicó que generalmente estas tecnologías manejan algoritmos de reconocimiento de imagen para obtener información adicional y así, mirar si hay mayor grado de compatibilidad con otros.

El algoritmo de Tinder emplea diferentes factores como: interacción previa, intereses y preferencias, ubicación y preferencias de distancia y actividad reciente, de los cuales se encarga la inteligencia artificial.

Las aplicaciones de citas pueden variar y hay cosas interesantes que se han determinado a partir de ciertos estudios. Según la docente, se ha demostrado que Tinder ha formado parejas más estables. Hay mayor éxito con las parejas homosexuales.

Por otra parte, María Nela contó que hay comportamientos diferentes entre los géneros, de hecho hay chicos que se sienten un poco más frustrados porque no logran ser tan populares como las chicas en redes sociales. Los hombres le dan 'me gusta' al 47% de los perfiles, mientras que las mujeres a un 12%.

Incluso, añadió que los hombres son quienes establecen primero un contacto, siendo un 80%, mientras que las mujeres ocupan un 20%. Es por eso que la aplicación de citas Bumble cambió esa restricción, las mujeres deben ser las primeras en hacer contacto.

La investigadora también habló sobre los motivos que hay cuando alguien no contesta el famoso ‘match’ (encuentro con persona compatible): el 43% evita el momento de decir que no le interesa, el 37% ha dicho algo que no gusta, el 36% al principio no tenía tiempo para chatear y después perdió el interés, el 32% no le interesa responder, el 28% se olvidó de responder, el 25% no sabía qué responder y el 23% chatea con demasiadas personas.

Sin importar el atractivo físico de los usuarios de estas aplicaciones de citas, la docente recomendó que lo que realmente llama la atención es una foto que transmita una actitud positiva.

María Pastuizaca en el evento ¿Hay ciencia en el amor? Alex Lima

El amor con la biología y química

La doctora en Biología, Nardy Diez, explicó que cuando una persona se enamora siente ‘mariposas en el estómago’, escalofríos o un ‘flechazo’. Esto se debe a que hay una serie de moléculas que determinan lo que pasa con el amor.

Cuando una persona se enamora, el cerebro pasa por tres etapas: atracción, amor romántico y apego.

En la etapa de atracción existen dos tipos de moléculas químicas. Los primeros son los neurotransmisores, los cuales viajan en el sistema nervioso como mensajeros para dejar información en distintos sitios.

“Cuando hablamos de atracción, un papel muy importante es la dopamina porque es el neurotransmisor de la recompensa, que nos gusta tener cuando nos sentimos felices al ser recompensados. Hay que tener cuidado con él porque también viene con las adicciones o con el juego”, dijo Nardy.

También explica que cuando se activa la dopamina, suele venir junto con ella la noradrenalina o adrenalina, que hace sentir que el corazón comience a latir fuertemente, o haya pérdida de control de las piernas y boca seca. La adrenalina genera felicidad.

Luego están las hormonas de la testosterona (masculina) y el estrógeno (femenino), ambas están en todos los seres, solo que una se vuelve más dominante que la otra.

En el amor romántico que fue despertado por la dopamina y las hormonas que llevan un impulso sexual, interviene la serotonina que es otro neurotransmisor que indica todo el amor que se siente hacia una persona. “También nos hace tener intimidad, conocemos más detalladamente a esa persona, cómo es el cabello, olor, y todas esas señales nos ayudan a ir perpetrando ese amor romántico”, agregó la investigadora.

Cuando el amor ha pasado por la etapa de atracción y amor romántico, viene la etapa del apego. Según la docente, el hecho de que exista mayor tiempo en pareja, genera una emisión prolongada de otras hormonas como la oxitocina. La cual, en el caso del amor y el apego permite que las personas sientan seguridad, estabilidad, comodidad y lazos a largo plazo.

Es por eso que la docente recomienda tener alta dopamina en pareja, esta se puede desarrollar con viajes, paseos y distintas actividades que le permita a ambos divertirse.

“En el matrimonio se hace un gran esfuerzo para mantener el amor, pero muchas parejas tienen la tentación de ir en búsqueda de la novedad. Deben recordar que el amor es una fiesta que consiste en que la testosterona pondrá música y hará que baile, la dopamina pondrá los detalles, los estrógenos preparan una linda reunión y la serotonina estará allí para dar seguridad, todo para crear un momento inolvidable”, concluyó Nardy.