Si eres de lo que te gusta festejar esta fecha especial, EXPRESIONES te ofrece una guía de actividades en Guayaquil para que el Día del Amor y la Amistad no pase desapercibido. Hay para todos los gustos, así que no saber qué hacer no es excusa.

Hilton Colón: Valentine’s Party. Cena, baile y diversión en la Valentine’s Party de Vereda Tropical en el Hilton Colón. Desde las 19:00 hasta la medianoche, disfrute de coctel de bienvenida, música en vivo, menú con entrada, plato fuerte y postre. Adhesión: $ 50, incluido impuestos y servicio. Informes: (04) 501-0000, ext. 2193. Dirección: Av. Francisco de Orellana.

CityMall: #DileSíAlAmor con anillo de compromiso. Participa en el concurso #DileSiAlAmor para ganar un anillo de compromiso.Hasta el martes 28 de febrero las parejas que visiten CityMall podrán acercarse al Photobooth de Declaración ubicado en el nivel 2, tomarse divertidas fotos que transmitan el amor que sienten y subirlas a las redes sociales mencionando a @citymall_gye usando el hashtag #DileSiAlAmor.

Policentro: Playa y San Valentín se juntan. Viajes con gastos pagados, tómbola con regalos, desfiles de moda y espacios para niños forman parte de la agenda de febrero en Policentro. El 14 de febrero, de 11:00 a 19:00 por compras superiores a $25, recibe una rosa con una ‘notita’ con premios sorpresas de los locales del centro comercial. Válido solo por el Día de San Valentín. Dirección: Avenida San Jorge.

Hotel Wyndham: amor junto al río. Disfruta de una noche de música y amor junto al río en el Gran Salón Las Artes del hotel Wyndham, a partir de las 19:00. El show cuenta con la presentación de la agrupación musical The Crooners. Para más información y reservas: 093-912-0411. Dirección: Numa Pompilio Llona.

Pop Up Urdesa: cena y música en vivo. Pop Up propone compartir una cena con menú especial y música en vivo. Con la banda invitada, puede dedicar una canción especial a la persona que más quiere. Informes: 099-123-4500. Dirección: Circunvalación Sur #405 y Ébanos.

Teatro: Norma Lixta habla del amor. El monólogo de humor de Lucho Mueckay en su personaje de Norma Lixta se presenta hasta el viernes 17 de febrero en las salas de La Bota, Malecón del Salado. Información: 099-112-7290. Dirección: Av. 9 de octubre y, Tungurahua.

Concierto: Amores locos. A las 20:00, María Gracia Viteri y Juan Carlos Coronel presentan la tercera edición de Amores de locos, en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo. Las baladas clásicas de ayer regresan en este show que promete brindar una velada especial. Invitado especial: zuniomusic. Lugar: Km 2,5 vía a Samborondón.

Concierto: Sad Valentín - Altbeer Special. Para quienes no han concertado una cita también hay un espacio. Los hits de la música latina llegan de la mano de Smoking Monkeys Band en el Morisca Gastro PUB. Se abren las puertas a las 19:00 y el show principal inicia a las 21:00. Dirección: Urdesa central, Las monjas 307 y Calle Cuarta.

Concierto: Los Iracundos Sinfónicos. A las 20:00, en el Teatro Centro de Arte, la agrupación uruguaya comparte su amplio repertorio en un concierto sinfónico en Guayaquil. Los intérpretes de Puerto Montt y Tú con él tienen como invitados especiales, a Los Terrícolas y a Ángel Fuentes. Dirección: Km 4.5, Av. Pdte. Carlos Julio Arosemena Tola.

Concierto: Show en vivo de La Colmena. Teatro La Colmena promete un momento romántico y divertido en el Día del Amor, con una cena y show musical a cargo del grupo Social Band, a partir de las 19:00. Dirección: Costanera 427 y Ébanos.

Y para seguir celebrando, el jueves 16 de febrero asista al concierto St. Valentine´s Rock y Pop, a las 20:30, en la Sala Experimental del Teatro Centro de Arte, donde Ernesto Álvarez, Rubén Vera y Jorge Andrade, acompañados de su equipo musical, interpretan baladas rock y pop de los 80 y 90. Informes: 099-905-0994. Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km 4.5, Av. del Bombero.