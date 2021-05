Samira Saade, dulce talento de exportación

Mientras a muchos les estresa hacer los diseños de pequeñas flores con chocolate, a ella eso la relaja y podría pasar haciéndolas todo el día. Es la guayaquileña Samira Saade Burbano, quien hace más de cinco años abrió sus alas y emprendió vuelo hacia Miami para dedicarse a aquello que tanto ama: la pastelería.

Durante la plática telefónica con SEMANA, Samira, con una personalidad tan dulce como un tres leches (su postre favorito), reveló cuáles han sido los ingredientes principales para que, a sus 26 años, sea jefa de uno de los restaurantes más famosos en Florida y que su carrera esté ‘a punto caramelo’.

De hobbie a una carrera

Desde la infancia se divertía en la cocina ayudando a su mamá (Gina) y a su abuelita a hacer deliciosos platillos y postres para toda la familia. De esta manera fue entablando una relación cercana con la comida. Y aunque a medida que crecía, más le gustaba cocinar, nunca consideró que haría de esta actividad una profesión.

“Al terminar el colegio me incliné por estudiar Ingeniería en Computación y Sistemas. Seguí un semestre, pero no me gustó. Luego viajé a Líbano y allí me di cuenta de que no quería estar siempre en una oficina. ¡Deseaba viajar, comer rico y descubrir otras culturas!”, recuerda. Por eso, al regresar de sus vacaciones tomó la decisión de estudiar Ciencias Gastronómicas en la Universidad Espíritu Santo.

¿Cómo tomaron la noticia sus padres? Responde que con sorpresa, mas no dudaron en brindarle su apoyo. Crecer en un hogar en el que se respiraba música no fue un obstáculo para que Samira hiciera realidad su sueño.

Claro que su padre (el famoso violinista Jorge Saade) deseaba que ella y su hermana Amine siguieran sus pasos, pero supo comprender, al punto de convertirse en un pilar incondicional en su carrera. “No te puedo decir nada porque yo estudié música, pero si quieres ser chef pastelera debes ser la mejor”, le aconsejó su papá.

A construir sus sueños en Miami

Durante sus estudios universitarios descubrió en redes sociales a Antonio Bachour (chef pastelero) y se enamoró de la forma en que él emplataba los postres. Un amigo de su papá le dio el ‘empujoncito de la suerte’, contactó a Bachour y la recomendó. Al conocer del entusiasmo de la joven fanática, el chef la admitió como pasante y fue así que a los 21 años armó maletas y se mudó sola a Miami para emprender esta dulce aventura.

“Cuando llegué estaba asustadísima porque había muchos pasantes que tenían mayor experiencia y sentían miedo de no hacerlo bien. Mi turno empezaba a las cuatro de la madrugada y terminaba a las ocho de la noche. Tuve mis errores y retadas porque no fui perfecta, pero aprendí de todo eso”, revela. Y su esfuerzo, disciplina y talento tuvieron su recompensa, pues pasados los seis meses de prueba Bachour le ofreció trabajo como asistente de panadería. “Él me dijo que era fuerte conmigo porque quería que fuese la mejor”.

Viajar por el mundo

La oportunidad de poder recorrer el mundo durante el 2017 es una de las etapas que recuerda con especial cariño. Fue parte del equipo que le daba soporte al chef Bachour en sus clases internacionales. Ucrania, Tailandia, Corea del Sur, India y Rumania fueron algunos de los destinos que visitó.

La aventura de ser jefa

En el 2018 Samira también acompañó desde cero al chef en el proyecto de crear su propio restaurante (Bachour Bakery & Restaurant), en el que ahora ella, a sus 26 años, posee uno de los más altos cargos. “En ese año comenzamos a trabajar en las recetas y a buscar personal para abrir las puertas en el 2019. Entré como subchef pastelera, pero tres meses después asumí el puesto como la chef ejecutiva en pastelería. Ese cambio fue una montaña rusa de emociones porque era un nuevo reto, pero poco a poco empecé a agarrar el ritmo”, menciona.

La pastelería, dice Samira, es un oficio que tiene sus dificultades. Lograr que cada postre sea exquisito y luzca perfecto, casi listo para ser parte de una exposición de arte, es un trabajo arduo que debe ser valorado, porque “el tipo de pastelería que hacemos no lo vas a encontrar en cualquier parte”.

Su juventud también, a veces, le ha jugado en contra. Ha sido difícil que su autoridad sea aceptada inmediatamente. “Con mi equipo de trabajo nunca he tenido problemas. Pero ha sido un poquito difícil que algunos pasantes (debido a que son mayores) me respeten y acaten mis órdenes. Siempre he tratado de manejar esas situaciones lo mejor posible y ya luego se dan cuenta de que mi edad y género no tienen nada que ver con mi profesionalismo”, expresa feliz.

Una de las mejores

Este año fue designada como una de las mejores chefs jóvenes de Miami. Su nombre es parte de la lista Rising Stars (Estrellas en ascenso) de la revista estadounidense StarChefs.

Samira se muestra feliz por todo lo que ha cosechado hasta el momento. Le agradece profundamente al chef Bachour por creer en ella desde el inicio. Y ahora desea seguir aprendiendo y perfeccionando sus conocimientos, para en el futuro cumplir su sueño de abrir su propio negocio. “Es una profesión muy dura, con bastante trabajo y sacrificio. Pero si es algo que te apasiona, debes tratar de mejorar cada día más”.

Su talento con seguridad le seguirá abriendo puertas a esta joven ecuatoriana que está dejando huellas a nivel internacional.

“La gastronomía es el arte con el que me siento libre de transmitir todo lo que deseo” Samira Saade

Personal