El coronavirus puede permanecer 3 horas en el aire y 3 días en superficies

El mortal virus que tiene en 'vilo a todo el mundo' es posible que pueda permanecer en el aire hasta por tres horas y sobrevivir en determinadas superficies durante dos o tres días, dijeron investigadores en un estudio publicado como una carta al editor en The New England Journal of Medicine, cita la agencia CNN.

La supervivencia del coronavirus no deja de sorprender, el mortal microorganismo es difícil de eliminar rápidamente. Según el estudio financiado por los Institutos Nacionales de la Salud, puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta por 3 días, tiempo durante el cual puede contagiar a muchísimas personas que toquen con sus manos estos sitios y luego se lleven las manos a la boca u otras mucosas.

Los resultados que arrojaron la prueba detalla que el coronavirus se mantiene activo hasta 72 horas después de que fue colocado en acero inoxidable y plástico, hasta cuatro horas sobre cobre, y 24 horas sobre cartón.

Además, puede permanecer en los aerosoles, suspendido en pequeñas partículas o gotas en el aire, durante tres horas.

Un estudio que invita a los ciudadanos a tomar las precauciones debidas, principalmente en entornos donde ya se hayan diagnosticado casos de coronavirus, desde la casa hasta los centros hospitalarios, ya que un caso puede desencadenar muchísimos más.

¿Cómo desinfectar?

Higienice su hogar todos los días, más aún si algún familiar está enfermo. Utilice agua, jabón y desinfectante. Los Institutos Nacionales de la Salud recomiendan limpiar y esterilizar superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como mesas, computadores, celulares, mesones, cocinas, interruptores de luz, cerrojos y manijas de las puertas, y más.