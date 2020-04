Los bulos se propagan a la velocidad del coronavirus

En las redes sociales, grupos de whatsapp y en las conversaciones entre conocidos, familiares y amigos se comparten gran cantidad de comentarios y creencias falsas en torno al coronavirus, que surgen, probablemente, del miedo que las personas sienten ante esta pandemia que registra más de 154 mil muertes y supera los dos millones de infectados por Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud en su web ofrece un listado de los bulos o noticias falsas más frecuentes, los desmiente y explica las razones. Aquí alguno de ellos.

Las redes 5G de telefonía móvil propagan la pandemia

Se rumora que las redes 5-G, la nueva generación de tecnología inalámbrica que se está implementando en el mundo, está alimentando la pandemia mundial de coronavirus. Es mentira. Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. Otro bulo que se propaga por Internet acusa al millonario Bill Gates de crear el coronavirus.

Beber alcohol

Beber alcihol no elimina al coronavirus. Pixabay

Beber alcohol no lo protege y consumirlo en esta época donde el confinamiento provoca a muchas personas depresión, podría ser un detonante peligroso de la violencia; además de ocasionar serios problemas de salud. Esta creencia que se ha expandido por varios países del mundo ha dejado fatales consecuencia que van desde intoxicaciones masivas hasta más de un centenear de muertes.

Ni con secador ni lámpara ultravioleta

El secador solo tiene ese uso quitar la humedad de las manos. No use lámparas ultravioletas para esterilizar esta u otras partes del cuerpo, ya que la radiación que emana puede causar eritemas (irritación de la piel).

Exponerse al sol ni contener la respiración

Exponerse al sol o a temperaturas que excedan los 25°C no va a evitar que se contagie. Tampoco si toma sopas o tés muy calientes, tenga cuidado porque podría quemarse.

La ducha caliente tampoco lo protege. Al margen de la temperatura del agua de la bañera, la corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. Pero si el agua está muy caliente la persona corre el riesgo de sufrir quemaduras.

Contener la respiración

Contenerla durante 10 segundos o más sin toser o sentir molestias no es ningún método de diagnóstico. La mejor manera de saber si tiene el virus es someterse a una prueba de laboratorio. Practicar este ejercicio de respiración, incluso podría ser perjudicial para su salud.

Beber mucha agua y hacer gárgaras con agua tibia y sal o vinagre previene la infección

Esta información que circula en redes sociales asegura que antes de llegar a los pulmones, el coronavirus permanece en la garganta durante cuatro día s y es en ese momento cuando la persona comienza a toser y manifiesta dolores de garganta. Si bebe mucha agua y hace gárgaras con agua tibia y sal o vinagre, elimina el virus. Falso. No hay estudios que lo confirmen.

El frío lo mata

Tampoco hay razón para creer que el frío pueda matarlo o acabar con otras enfermedades. Recuerde que la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas.

Se transmite a través de la picadura del mosquito

Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el Covid-19 pueda transmitirse a través de este insecto. El nuevo microorganismo es un virus respiratorio que se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda.

Rociar el cuerpo con alcohol y cloro

No sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Además su uso puede ser peligroso, sobre todo si entra en contacto con mucosas de la boca u ojos. Estas sustancias pueden ser eficaces, pero solo para desinfectar superficies.

Ayuda comer ajo

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo , no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual. Tampoco es cierto que con untarse en la piel aceite de ajonjolí logre bloquearlo.

¿Y los antibióticos?

Recuerde que no debe usar antibióticos ni para prevenir ni para tratar la enfermedad porque estos s on eficaces contra las bacterias, mas no contra los virus. Sin embargo, si se contagia y lo hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas.

No se debe compartir ni difundir información si antes no se la ha verificado como cierta, dice la OMS.